Kendi 'YouTube Rewind' Videosunu Yapan PewDiePie Rekor Kırdı

Bu sene hazırladığı Rewind videosuyla milyonlarca 'dislike' alarak tepki çeken YouTube'un şanını PewDiePie kurtarmışa benziyor.

YouTube Rewind'ın aldığı kötü yorumların ardından YouTube yıldızı PewDiePie kendi Rewind'ını çekmiş ve sosyal medyada bu Rewind, aslından çok daha fazla beğenilmişti. Will Smith'in oyunculuğunu taklit eden ve video için oldukça keyifli bir ekip toplayan PewDiePie'ın başarısı topluluğun takdiriyle de sınırlı kalmadı.

PewDiePie - YouTube Rewind 2018

Videoda Avicii, Stephen Hillenburg, Stephen Hawking, Stan Lee ve Stefán Karl Stefánsson gibi isimlere yer veren PewDiePie, kendi YouTube tarihinin en fazla beğeni alan videosuna imza attı.

Biz bu haberi hazırlarken toplamda 36 milyon 377 bin izlemeye ulaşan video, 7 milyondan fazla kez beğenildi. Elbette burada PewDiePie'ın çılgınlık derecesinde kendisine bağlı hayranları kadar, gerçekten de iyi bir iş çıkarmasının da payı bulunuyor.