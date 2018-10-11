Kendini Kötü Hissedenlere YouTube'dan Moral Verici 9 Video

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Kendini Kötü Hissedenlere YouTube'dan Moral Verici 9 Video
YouTube’dan meditasyon niteliğinde, mental sağlığınıza destek olacak 9 videoluk listeyi sizler için derledik.

Her yıl milyonlarca insan mental sağlığını kaybediyor. Kişisel olarak deneyimlemediyseniz bile, bunu yaşayan biriyle karşılaşmışınızdır.

Dünya Mental Sağlığı Günü 10 Ekim’de (dün), dünya genelinde; meydanlarda, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde ve kafelerde etkinlikler yapılarak insanların hayatlarındaki sorunlarla nasıl baş edebilecekleri anlatıldı.
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YouTube da bu etkinliklerin gerisinde kalmayarak birçok uzman ve kuruluşla ekip olarak, mental sağlığını ve mutluluğu keşfetmeye odaklanan video playlistleri yayınladı. Projedeki çalışma ortakları; Bring Change To Mind (Düşüncelerinizi Değiştirin), Crisis Text Line (Acil Yardım Hattı), Dr. Joy Harden Bradford (Zihinsel sağlık üzerine radyo programı düzenliyor) ve Evryman (Erkeklerin geleneksel baskılardan ve çalışma streslerinden kurtulmalarını sağlayan bir kuruluş).

Youtube’un 9 videodan oluşan playlist'i; endişe, terapi ve kişisel bakım konularından oluşurken aynı zamanda Daniel Howell, Meghan Rienks, Tessa Violet ve Depression to Expression gibi birçok ünlü yüzü de içeriyor. Kendinize en uygun videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

1. Dünya Mental Sağlığı Günü: Hikayeler

2. Mental İyilik Araçları: Farkındalık ve Meditasyon

3. Mental İyilik Araçları: Rahatlatıcı Sesler

4. Mental İyilik Araçları: Yoga

5. Bring Change To Mind (Düşüncelerinizi Değiştirin)

6. Crisis Text Line (Acil Yardım Hattı)

7. Dr. Joy Harden Bradford

8. Evryman (TedX Talks)

9. Üzgün Kızlar Kulübü

“Kendinizi tanıyıp ifade etmek, onu inkâr etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikle ödüllendirilirsiniz.” -Warren Bennis
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Kaynak : https://mashable.com/article/youtube-mental-health-playlists/#ey6wdDytHmqH
Etiketler: youtube, akıl sağlığı, moral
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