1968 yılının Aralık ayında ilk defa Ay'ın etrafından dönülürken, Apollo 8 görevi de dünya çapında ses getirmişti. Yolculuk hakkında daha fazlası ise fotoğraflarda.

Nasa Astronotları Frank Borman, James lovel ve Bill Andrews, Apollo 8 adıyla bilinen Nasa görevi ile Ay'ın etrafında turlayıp dünyaya geri dönmüşlerdi. 1968 yılından bu yana 50 yıl geçti, insanlık olarak Mars'ta insansız araçlarımız var, ancak bizim için hala bu olayın yeri başka. İşte adım adım o yolculuk:

1- İlk Sembol

Nasa, ayın yörüngesine yapılacak olan yolculuk görevinin resmi amblemini açıkladı. Logo hem sekiz rakamını rota olarak gösteriyordu, hem de üç ana mürettebatın isimlerini içeriyordu.

2- Ay'a Seyahat

Kuzey Amerika Rockwell Şirketi'nin bu konsept tasarımında Ay'a seyahat eden Saturn V roketi ve ona bağlanmış olan modüller üçüncü aşamada gösteriliyor. Aracın saatteki hızı 24.300 mil olarak hesaplanırken, Satürn'ün üçüncü aşamada sahip olacağı merkezkaç kuvveti sayesinde dönüşü "bedavaya getirmesi" planlanmıştı.

3- Bırakmak

Aynı firmanın bu konsept çalışmasında ise Apollo 8 Uzay Aracı'na ait güneş modül adaptörlerinin (SLA) ana gemiden ayrılıp uzaklaşması gösterilmiş. SLA uzay anteni görevi görmek üzere orada bırakıldı.

4- Sonraki Adımlar

Bir başka Rockwell sanatçısı da burada bir sonraki aşamayı resmetmiş. Ayın karanlık tarafından 20 saatte döndükten sonra 20.500 poundluk itici motorlar sayesinde geminin Dünya'ya dönüşü başlatılmış olacaktı. Bu motorların çalıştırılması yaklaşık 3 dakika sürerken yerküre ile mekik arasındaki iletişim Ay tarafından engelleniyordu.

5- Geri Dönüş Hayali

Yine bir Rockwell sanatçısının yaptığı çizimde modulün atmosfere girişi canlandırılmış.

6- Önemli İnsanlar

Soldan sağa sırasıyla komuta modülü pilotu James A. Lovell, Ay modülü pilotu William A. Anders ve komutan Frank Borman. Fotoğraf 13 Kasım 1968'de Kennedy Uzay Üssü'nde bulunan Apollo Görev Simulatörü'nün önünde çekilmiş.

7- Bir Adım Daha Yakın

21 Aralık 1968, Kennedy Uzay Üssü'nün güvenlik şefi tarafından kapısı tutulan zırhlı araç, astronotları fırlatmanın yapılacağı Fırlatma Merkezi 39, A Pisti'ne götürmek üzere hazır bekliyor.

8- Apollo 8 Uzay Aracı

Apollo 8, Saturn 503 ile Spacecraft 103'ün birleşimiydi. Bu görev ayrıca Satürn'ün ilk insanlı görevi olarak da önem arz ediyordu.

9- Evim Güzel Evim

Ay'a gidiş ve etrafından dönüş sırasında geçen 6 gün boyunca Dünya'nın fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyen ekip, bize inanılmaz görüntüler getirdi. Bu resimde ABD ve Karayipler görünüyor.

10- Hoşçakal

Saturn V'in üçüncü aşamadan sonra, Ay yörüngesinden geçişte bıraktığı modulü. Ayrılmanın ardından savrulan küçük parçalardan yansıyan ışıklar da resimde görülebiliyor.

11- Aynaya bakmak gibi.

Apollo 8'den yapılan canlı yayınlardan kalma bu görüntüler, yolculuktaki astoronotların gördükleri hakkında bir fikir sağlıyor. Bu fotoğraf 97.000 ışık yılı mesafeden, saniyede 1.8 km hızla giderken çekilmiş.

12- Dünya, Batı Yarımküre

Bu fotoğrafta St. Lawrence Nehri'nin kaynağı, Newfoundland, Tierra del Fuego net şekilde gözükürken Güney Amerika'nın büyük kısmı bulutların altında gizleniyor.

13- Yörüngede

Görevin komutanı olan Frank Borman'ın gemi içinde bir şeyle uğraşırken elini uzattığı bir fotoğrafı. Fotoğraf, görevi kaydeden 16 mm'lik bir kameranın çektiği videolardan alınmış.

14- Tarihi Kaydetmek

William A. Andres'in, araç içi işlerle uğraşırken çekilmiş bir fotoğrafı. Bu fotoğraf da görev kayıt videolarından alınmış.

15- Çok Çalışmak

James A. Lovell'in görev esnasında çekilen videolarından alınan bir fotoğrafı.

16- Ay

Bu görüntünün tarihi 24 Aralık 1968, yerküreye yapılan üçüncü yayından. Bu yayında Ay yüzeyi yaklaşık 100 km mesafeden görüntülenirken, yörüngede de ikinci tur atılmaktaydı.

17- Mehtabın Güzelliği

Apollo 8 görevi sırasında çekilmiş olan bu neredeyse Dolunay haldeki Ay fotoğrafı, uydunun yüzeyinde yer alan pek çok doğal yapıyı da açık şekilde sergiliyor. Bu fotoğrafta ay yüzeyinde bulunan Mare Tranquillitatis, Mare Nectaris gibi yapılar açıkça gözükürken sağ tarafta da kraterler yer alıyor.

18- Dünya Doğuyor

Apollo 8 ekibi, Ay'ın karanlık tarafını aşıp dünyaya baktıklarında bu manzara ile karşılaşıyorlar. "Dünya'nın Doğuşu" olarak da bilinen bu fotoğraf belki de yolculuğun en popüler karesi.

19- Tsiolkovsky Krateri

Apollo 8 görevi esnasında ay yüzeyindeki pek çok yapının farklı açılardan fotoğrafları çekildi. 150 km çapındaki bu krater de bu karenin odak noktasında yer almış.

20- Bozuk Zemin

Ay'ın uzak tarafında yer alan yüzeyin oldukça bozuk ve zorlu olduğu biliniyor. Bu resimdeki büyük kraterin çapı 110 km'yi bulurken net bir yuvarlak oluşturan krater ise 15 kilometre çapında.

21- Sıfır Fazı Parlak Noktası

Bu resimde yüzey ve gölgeler, neredeyse hiç kırılmadan gelen güneş ışınları nedeniyle kaybolmuş. Kraterlerden yansıyan ışık noktalar oluştururken, uzay aracı da ortadaki parlak noktayı oluşturmuş.

22- Krater İçinde Krater

Bu fotoğraftaki krater yaklaşık olarak 35 kilometre çapında. Fotoğraf karesinin kendisi ise yaklaşık 320 Km çapında bir kraterin bir kesitini gösteriyor.

23- Ay'ın Uzak Tarafı

Apollo aracı tarafından çekilen bu neredeyse düzlemsel görüntü bize Ay'ın uzak tarafı hakkında bilgi veriyor.

24- Eşsiz Doku

Oldukça dik bir açıdan çekilen bu fotoğrafta Ay'ın uzak yüzeyinden bir kesitin fotoğrafı alınmış. Solda gözüken kraterin çapı aşağı yukarı 160 km.

25- Göründüğünden Fazlası

Bu fotoğrafta bir önceki ile aşağı yukarı aynı boyutlarda bir alanın resmi çekilmesine rağmen göze çok daha küçük görünüyor. Bir önceki resimde kısmen gözüken kraterin içinin resmi aslında.

26- Parlak Çizgiler

Apollo 8 uzay aracından Ay'ın kuzey doğusu odaklanarak çekilen bu fotoğraflarda parlak ışık hatları göze çarpıyor. Ortada ise bütün bu ışıkların birleştiği, 175 km çapındaki Joliot-Curie Krateri var.

27- Geceyi Yarıp Geçmek

27 Aralık 1968, Astronotları taşıyan Apollo 8 uzay aracı yeniden dünya yörüngesine girerken geceyi de adeta yarıp geçiyorlar. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin havadan takip sistemlerinden birisi olan ALOTS'un, KC-135-A adlı kamerası tarafından 40,000 feet yükseklikte çekilmiş bu fotoğraf.

28- Uzaydan Dönüş

27 Aralık 1968, birincil kurtarma gemisi USS Yorktown tarafından denizden çıkartılan, daha henüz şambreli açık Apollo 8 kapsulü.

29- Gururlu Ekip

Kurtarma gemisinden helikoptere geçerken gururla poz veren mürettebat, soldan sağa Frank Borman, James A. Lovell ve William A. Anders.

30- Sıcak Karşılama

Ekibin ana karaya dönüşü geç saatleri bulsa da 29 Aralık 1968'de Amerikan vatandaşları Ellingto Hava Üssü'nde astronotlarına sıcak bir karşılama hazırlamaktan geri durmamış.

31- İçini Dökmek

30 Aralık 1968, astronotlar tarihi Apollo 8 uzay göreviyle ilgili teknik değerlendirme raporu sunuyorlar.