Kendimize sorduğumuz bazı spesifik soruları cevaplayarak yaratıcılığımızı yavaş yavaş kurutuyoruz.

Sorular sormak, sorular cevaplamak hayal gücümüzün ufkunu daha da genişletebilir ancak her soru iyi olacak değil. Örneğin kendimize yaratıcılığımız hakkında sorduğumuz sorular bizi geliştirmek, özgüven sahibi yapmak ve kendimizi bize tanıtmak yerin ters etki oluşturabilir. Yaratıcılığımızda kullandığımız rahatlığımızı kısıtlayabilir, hayatımızı yanlış yönlendirmemize sebep olabilir. Sizin için bu yazımızda yaratıcılığımızı kısıtlayan ve bize oldukça olumsuz etkiler yansıtan 5 soruyu derledik. Bu soruları not etmenizi ve cevaplamamanızı öneririz.

1. Ben Yaratıcı Mıyım?

Kendimize sormamız gereken en son soru olan "Ben Yaratıcı Mıyım?", yaratıcılığımızı en çok kısıtlayan soruların başında geliyor. İstediği gibi hayal eden, resim çizen, oyuncaklar inşa eden ve hayatı deneyimleyen birçok çocuğun, yaşlandıkça daha az yaratıcı işe giriştiği göz önüne alındığında, yapıcılık yerine yıkıcı nitelikteki "Ben Yaratıcı Mıyım?" sorusunun yerine “Yaratıcılığım nerede?" veya "Yaratıcılığım gitti mi?” soruları kişi üzerinde daha iyi etkiler bırakacaktır. "Ben Yaratıcı Mıyım?" sorusu ile kendi yaratıcılığımızı başkalarınınkiyle kıyaslayarak hüsran yaşama olasılığımız bulunuyor. Yaratıcılık yeteneği herkeste vardır ve özeldir.

2. Özgün Bir Fikri Nereden Bulabilirim?

Bu soruya genellikle "Zaten bütün fikirler bulundu..." eşlik eder. Bu soruyla ilgili yanlış düşünce; yeni fikirler ile özgün fikirlerin karıştırılıyor olması. Yeni fikirler daha önce hiç düşünülmemiş şeylerdir ve bulunması genellikle rastlantısal olur, yani boşuna düşünmeyin. Özgün fikirler ise; daha önce ortaya atılmış ve işe yaramış fikirlere modifikasyon yapılarak geliştirilen fikirlerdir. Kaliteli fikirler kendiliğinde ortaya çıkar.

3. Yaratıcı Olmak İçin Zamanı Nasıl Bulacağım?

Bu soruyu kötü hale getiren kelime "bulacağım" kelimesidir. Bir şeyi bulmak cidden çok zordur. Fikir bulmak, ilham ve zaman bulmak... Burada kişinin yapması gereken yeni bir zaman bulmaya çalışmak değil, var olan zamanı değerli kullanmak. Bu zamanı bulabilmek, meşgul kişiler için imkansız gibi görünebilir. Bu, sizin günlük planınızı nasıl değerlendiğinize bağlıdır ve yaratıcı olmak, fedakarlıklar gerektirir.

4. Etkili Bir Fikirler Nasıl Öne Atılacağım?

İnsanlar yaratıcılık, yenilik içeren bir çalışmaya girmeden önce beklentilerini oldukça yüksek tutarlar. Ortaya koyacakları fikir hakkında; “bu bize bir servet kazandıracak”, “bu fikir dünyayı değiştirecek” ya da "milyonların saygısını ve hayranlığını bize kazandıracak" heveslerine kapılmak, çalışmalar başladığında istendiği gibi gitmez ise kişiyi oldukça derinden sarsacaktır. Yaratıcı bir girişimde; işin sonuçlarına daha az odaklanılırken, işin yapılışına ve gidişatına daha fazla odaklanılmalıdır.

5. Nereden Başlayacağım?

Yaratıcı bir proje başlatmaya çalışan gençlerin en yaygın ağıtı olan “Nereden başlayacağımı bilmiyorum!”a en güzel cevap "Her yerden başla!" olmuştur. Mükemmel bir başlangıç noktasını bulmaya boşuna uğraşmayın çünkü bu saatlerinizi, günlerinizi, haftalarınız ve hatta aylarınızı alabilecek bir uğraştır. Şu an sahip olduğunuz herhangi bir şeyle işe başlayın; basit bir prototip, neredeyse alakasız görünen bir bilgi... herhangi bir şey. Ne demiş atalarımız, damlaya damlaya göl olur.