İnsan bazen kendisinin en üstün canlı olduğunu, her şeye hükmedebilecek gücü olduğunu düşünüyor, bazense ne kadar önemsiz, küçük, ayrıntıda kalmış bir şey olduğunu görüyor. Tıpkı bu fotoğraflardaki gibi...

Bazı fotoğraflar, bazı şeyleri yazılardan daha net anlatıyor. İnsanın doğaya karşı ne kadar küçük olduğunu gösteren fotoğraflar da bu gruba giriyor. Çölde At Sırtında Giden Yolcular ( ) Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'nde Oturan Bu İnsan Norveç'te Yakılan Dünyanın En Büyük Kamp Ateşi Zeplin Hangarı da Biraz Küçükmüş Piramite Çıkmak Merdiven Çıkmaya Benzemez Uzay Gemileri Çok da Büyük Değil Sanki Ya? Gemiler Biraz Büyük, Evet Eiffel de Öyle Ama Airbus A 380 Kuyruğu Kartal, Kuzgun'un Az İrisi Değil mi? Keza Timsah da Kertenkelenin Az İrisi Gemiler Büyük Evet. Ama Denizaltılar da Onlardan Aşağı Kalmıyor

Kaynak : https://www.buzzfeed.com/philippjahner/love-2-feel-teeny-tiny

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