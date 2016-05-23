Kendinizi Dünya Üzerinde Bir Toz Tanesi Küçüklüğünde Hissettirecek 13 Fotoğraf

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İnsan bazen kendisinin en üstün canlı olduğunu, her şeye hükmedebilecek gücü olduğunu düşünüyor, bazense ne kadar önemsiz, küçük, ayrıntıda kalmış bir şey olduğunu görüyor. Tıpkı bu fotoğraflardaki gibi...

Bazı fotoğraflar, bazı şeyleri yazılardan daha net anlatıyor. İnsanın doğaya karşı ne kadar küçük olduğunu gösteren fotoğraflar da bu gruba giriyor.

Çölde At Sırtında Giden Yolcular

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Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'nde Oturan Bu İnsan

Norveç'te Yakılan Dünyanın En Büyük Kamp Ateşi

Zeplin Hangarı da Biraz Küçükmüş

Piramite Çıkmak Merdiven Çıkmaya Benzemez

Uzay Gemileri Çok da Büyük Değil Sanki Ya?

Gemiler Biraz Büyük, Evet

Eiffel de Öyle Ama

Airbus A 380 Kuyruğu

Kartal, Kuzgun'un Az İrisi Değil mi?

Keza Timsah da Kertenkelenin Az İrisi

Gemiler Büyük Evet. 

Ama Denizaltılar da Onlardan Aşağı Kalmıyor

Kaynak : https://www.buzzfeed.com/philippjahner/love-2-feel-teeny-tiny
Etiketler: fotoğraf, insan
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