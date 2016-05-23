Bazı fotoğraflar, bazı şeyleri yazılardan daha net anlatıyor. İnsanın doğaya karşı ne kadar küçük olduğunu gösteren fotoğraflar da bu gruba giriyor.
Çölde At Sırtında Giden Yolcular
Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'nde Oturan Bu İnsan
Norveç'te Yakılan Dünyanın En Büyük Kamp Ateşi
Zeplin Hangarı da Biraz Küçükmüş
Piramite Çıkmak Merdiven Çıkmaya Benzemez
Uzay Gemileri Çok da Büyük Değil Sanki Ya?
Gemiler Biraz Büyük, Evet
Eiffel de Öyle Ama
Airbus A 380 Kuyruğu
Kartal, Kuzgun'un Az İrisi Değil mi?
Keza Timsah da Kertenkelenin Az İrisi
Gemiler Büyük Evet.
Ama Denizaltılar da Onlardan Aşağı Kalmıyor