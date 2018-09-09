Gençken Para Kazanabileceğiniz 5 Farklı Girişimcilik Yolu

Gençken geleceğe ilişkin kaygı hissetmekten daha doğal bir şey yoktur, ancak bu kaygıya çok fazla kapılmamak gerekir. Gözünüzü açıp etrafınıza gerçekten baktığınızda, size gülümseyen pek çok fırsat göreceksiniz. Şimdi gelin bu fırsatlardan 5 tanesine yakından bakalım.

Çoğu genç için ileride nasıl bir hayat sürmek istediğine ilişkin düşünceler uzun bir zaman meşguliyet sebebi oluyor. Hatta geleceği düşünürken geçen vakti, asıl yapılması gereken şeylere ayırmak bile zorlaşıyor. Bunun en önemli nedeni ise bireysel kazancın bulunmaması. Aslında gençlik yıllarında sahip olunan zaman, hayatın kalanına göre çok daha uzun ve değerlendirilmesi gereken bir boşluk. Peki nasıl değerlendirilmeli?

Şimdi size belki kariyerinizi şekillendirecek, belki ileride üzerine girişim yapacağınız 5 farklı çalışma alanını sunalım.

1. Alım-satım yapın:

Bir şeyi alıp bir başka yere satarken elde ettiğiniz gelir doğrudan kâr olur. Bunun için sadece gözlerinizi açıp ihtiyacı belirlemeniz gerekir. Kazanabilmek için her zaman satın aldığınızdan daha fazlasını satma ihtimaliniz olan şeylere gözünüzü dikin. Elinizdekine diğer insanların ne kadar ilgili duyduğu çok önemli bir faktördür.

Satışlarınız için interneti kullanabilir, alışveriş siteleri ya da platformlarından ilgililere ulaşabilirsiniz. İşin başında çok fazla kazanç elde edemeyebilirsiniz, ancak endişelenmeyin. Pazar araştırmalarının nasıl yapıldığını öğrenin, müşteri hizmetleri usullerini kavrayın. Bunu tek başınıza yapabilirsiniz.

2. Teknik destek verin:

Diğer insanlara göre üzerine daha çok bilgi sahibi olduğunuz bir konu mu var? Muhtemelen teknolojiye yakından ilgilisiniz. Gençlerin büyük kısmı, büyüklerinden daha kısa sürede kavrama yeteneğine sahipler, o halde sizden büyüklerin eksiklerini kapatmak için onlara teknik destek hizmetleri sunun.

Sokağınızda, mahallenizde, kasabanızda ya da kentinizde böyle desteklere ihtiyacı olan binlerce insan yaşıyor. Facebook gibi sosyal medya mecralarında oluşturacağınız küçük sayfalar ve iletişim bilgileriyle bu insanların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İşinizi iyi yaparsanız, pek çok insan sizi tanıyarak yanınıza gelecektir.

3. İçerik üretimi yapın:

Herhalde günümüzün en popüler kazanç kapılarından birisi de bu olsa gerek. Sosyal medya, duraklardaki reklamların yerini aldı. Vizyonu olan fikirlerinizle sosyal medyada özgün içerikler üretebilir, kısa sürede hatırı sayılır kitleye erişim imkanına ulaşabilirsiniz. Bunu fenomen olmakla karıştırmayın, sosyal girişimcilik için tanınan bir sima olmaya gerek bile yok. Size en uygun platformu bulup, çalışmalara hemen başlamalısınız.

4. Paketler halinde satış yapın:

Aslında birinci yöntemle birleştirebileceğiniz bir başka fırsat. İnternet üzerinden çoğu insanın bir arada ulaşamadığı ürünleri paket haline getirip satabilirsiniz. Örneğin telefon alan çoğu insanın en büyük ihtiyaçlar ekran koruyucusu, kılıf, powerbank ve daha kaliteli bir kulaklık olabilir. Peki bunları neden ayrı ayrı satın almak zorunda olsunlar ki? Ürünlerin birbirine uyumlu olduğundan emin olduktan sonra paket halinde kar koyarak da satabilirsiniz.

5. Stok fotoğrafçılığı yapın:

Eğer fotoğrafa ilginiz varsa, internet üzerindeki ücretli fotoğraf satan siteleri fark etmişsinizdir. Bir fotoğraf başına cüzi bir ücret ödense de pek çok sınıfta genel fotoğraflar çekebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan iyi bir kameraya sahip olan bir telefon ya da harici bir fotoğraf makinesi. Seçenekleriniz ise sonsuz. İlgili stok fotoğrafı sitelerini aratarak, konu hakkında daha geniş fikre sahip olabilirsiniz. (Örn: Shutterstock, Fotolia vb.)