Meteor Yağmuru Bu Akşam Gerçekleşiyor: Nasıl İzlenir?

Son zamanların en güzel meteor yağmurlarından birisi bu gece gerçekleşiyor.

Yavaş yavaş yaz aylarına girmeye başladığımız şu dönemlerde sıcak içeceğimizi alıp gökyüzünü rahat rahat gözlemleyebileceğimiz gece geldi çattı. Halley kuyruklu yıldızı meteor yağmuru gösterisi bu gece başlıyor. Uzmanlardan gelen bilgilere göre her saat 60'ar meteor, tüm Dünya genelinde gözlemlenebilecek.

4 Mayıs Cumartesi'yi 5 Mayıs Pazar'a bağlayan bütün gece (bu gece) boyunca meteor yağmuru çıplak gözle gözlemlenebilecek. Özellikle ışığın az bulunduğu bölgelerde yaşayan izleyicilerin, kendilerini gerçek bir şölen içerisinde bulacağı söyleniyor.

Gezegenimizin yakınından geçen Halley kuyruklu yıldızının geride bıraktığı kalıntıların bizlere sunacağı gösteri, kaçırılmayacak cinsten olacak. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru daha da yoğunlaşacak olan meteor yağmurunun görüldüğü sayı, izleyicilerin konumlarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Güney Yarımkürede saat başına 40'dan fazla gözlemlenmesi beklenen meteorların Kuzey Yarımkürede ise saat başına 10 ila 30 arasında gözlemlenebileceği söyleniyor. Eğer vaktiniz varsa bu gece gerçekleşecek olan meteor yağmuru hayatınızda uzun bir süre unutamayacağınız bir deneyim olacak.