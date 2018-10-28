Yaşanabilir Gezegenlerin Sayısı Sanılandan Az Olabilir

Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı Gaia, Kepler'in keşfettiği yaşanabilir gezegenlerin sanılandan az olabileceğine işaret eden gözlemlerde bulundu.

NASA’nın üretken ancak şu anda bir uyanıp bir uyku moduna geçen uzay teleskobu Kepler, kendi ana yıldızlarının "yaşanabilir bölgesi"nde Dünya’nın büyüklüğüne yakın büyüklükte yaklaşık 30 gezegen keşfetmişti veya araştırmacılar böyle düşünüyordu. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uzay aracı Gaia tarafından yapılan yeni gözlemler, NASA’nın yaptığı açıklamaya göre bu gezegenlerin sayısının aslında çok daha az (2 ila 12 gezen) olabileceğini gösterdi.

Gaia, 2013 yılı Aralık ayında Samanyolu Galaksisi’nin tam doğru 3D haritasını yaratmak için fırlatılmıştı. NASA yetkililerine göre bu harita yaklaşık olarak 1,7 milyar yıldızın konum bilgisini, 1,3 milyar yıldızın da uzaklık verisini içermekte. Yetkililerin devam eden açıklamasında Gaia’nın yaptığı gözlemler Kepler ana yıldızlarının bazılarının, önceden bilinene kıyasla daha parlak ve daha büyük olduğunu gösterdiğine yer verildi. Bu yıldızların yörüngesinde yer alan gezegenler de bu sebepten ötürü, daha önceden düşünülene kıyasla muhtemelen daha büyük ve daha sıcaklar.

“Daha sıcak” meselesi aslında oldukça basit: Daha büyük, daha parlak bir yıldız daha çok ısı yayar. “Daha büyük” olma korelasyonu Kepler’in “geçiş yöntemi” adıyla anılan gezegen avlama stratejisinden kaynaklanmakta.

NASA yetkilileri, ulaşılan yeni sonuçların galakside yaşam olan tek gezegenin Dünya olmadığına dair umutları kırmamakta olduğunu ve Samanyolu Galaksisi’nde yaşanabilir alan kapasitesi hala oldukça fazla olduğunu vurguladılar. Ancak Gaiga’nın elde ettiği veriler, astronomların, astrobiyologların ve gezegen bilimcilerin başka gezegenlerde yaşam olup olmadığına dair öğrenecek çok şeyleri olduğunu gösteriyor.