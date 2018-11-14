3 Juno, Gözlemlenebilir En Uygun Konuma Ulaştı

3 Juno, önümüzdeki birkaç gün boyunca Dünya'dan gözlemlenebilen en uygun konumda olacak.

Bundan tam olarak 214 sene önce, Almanya'nın Bremen kentinde bulunan Lilienthal Gözlemevi'nde küçük bir teleskop kullanılarak gökbilimci Karl Ludwig Harding tarafından keşfedilen '3 Juno', keşfedilen üçüncü asteroid olma ünvanına sahip. 3 Juno, gökyüzündeki konumu ve uzun süreli yörüngesel hareketi sebebiyle her dönemde eşit oranda gözlemlenemiyor ve 2005 senesinden bu yana ilk kez 'kusursuz' gözlem yapılabilecek konuma ulaştı.

3 Juno, 16 Kasım tarihinde gözlemlenebilir en tepe noktaya ulaşacak ve bu sayede çok daha parlak bir şekilde gökyüzünde görülebilecek. Bu tarihte aynı zamanda asteroit, Dünya'ya oldukça yaklaşacak ve uzaklık 159 milyon kilometre olacak. Tabii ki oldukça yaklaşacak dedikten sonra anılan rakamlar nefes kesici ancak sınırları olmayan bir evrende bu tür rakamsal değerler çok daha farklı anlamlara geliyor.

3 Juno, yanımızdan geçip giderek yörüngesinde yol almaya devam edecek. Bu konuma tekrar gelebilmesi ve tekrar kusursuz gözlemler yapabilmemiz için ise 2031'i beklememiz gerekecek. Bu süre boyunca ise 3 Juno, pek çok gezegenin arasından geçerek farklı konumlarda zaman zaman görünüp kaybolarak ilerleyecek.