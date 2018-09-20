Keşfedilen Yağ Dokusu Yaşamış En Eski Hayvanı Ortaya Çıkardı

Keşfedilen yağ dokusu sayesinde, 558 milyon yıl önce yaşamış en eski hayvan ortaya çıkarıldı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) ve çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları, 558 milyon yıl önce yaşamış olan jeolojik kayıtlardaki en eski hayvanı, bir fosilde bulunan yağ molekülleri sayesinde keşfettiler. 1.4 metre uzunluğunda olan ve vücudu boyunca uzanan kaburga benzeri bölümlerle oval şeklinde olan Dickinsonia adlı tuhaf canlı, Kambriyen Patlaması’ndan 20 milyon yıl önce dünyada yaşayan Ediacara Biota’nın bir parçasıydı.

Rusya’nın kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’in yakınındaki uzak bir alanda iyi korunmuş bir şekilde bulunan Dickinsonia fosili, hala daha bir tür yağ olan kolesterol moleküllerine sahipti. Bilim insanlarının açıklamalarına göre Dickinsonia ve Edicaran Biota’nın tuhaf fosilleri araştırmaya yeni bir yaklaşım getiriyordu.

Keşfedilmediği süre boyunca çok fazla ısıya, baskıya ve çeşitli hava şartlarına maruz kalan yağ dokusu, bilim insanları tarafından ilgi ile karşılandı. Öte yandan keşif, en eski hayvanın açığa çıkarılması açısından da büyük önem taşıyor.