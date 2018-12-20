Yeni Bir Yılan Cinsi, Başka Bir Yılanın İçinde Bulundu

Bir canlının içinde o familyadan başka bir canlı bulmak, bilim insanlarının pek beklediği bir şey değil. Bir yılanın içinde henüz keşfedilmemiş bir yılan türünün izlerini bulmak ise hiç beklemedikleri bir şey. Olan da tam olarak bu.

Bilim insanlarının yeni bir türü nerede keşfedecekleri hiç belli olmuyor. Bazen bir buzulda, bazen yerin binlerce metre altında bir tür keşfeden bilim insanlarının yeni keşfi ise bir yılanın bağırsaklarından çıktı.

Orta Amerika Mercan Yılanı (Micrurus nigrocintus) adlı bu yılanın midesinde inceleme yapan herpetologlar, daha önce bilinmeyen bir yılan türünün kalıntılarını keşfetti. (herpetoloji: sürüngen ve amfibilerle ilgili çalışmaları kapsayan zooloji alt dalı.)

Hikayenin daha ilginç yanı ise kalıntıların yaklaşık kırk yıldır korunmuş olması.

Bilim insanları bu türle ilgili bilimsel bir makale de yazdı. Makalenin adı “Caudals and Calyces: The Curios Case of a Consumed Chiapan Colubroid.” Makalede yılan türüne bir de isim verilmiş: Cenaspis aenigma - gizemli akşam yemeği yılanı. Meksika’nın Chiapas şehrinde yaşayan ve sadece, kısmen yenmiş bir örneği bulunabilen bu yılan; büyük, zehirli ve arada bir daha küçük yılanları yiyen bir mercan yılanının içinden çıktı.

Bulguları yazıp örneği atmak yerine daha detaylı inceleme için götüren bilim insanları, bu iskeletin zehirsiz bir toprak yılanına ait olduğunda hemfikirler ancak hangisi olduğunu teyit etmeyi başaramadılar. Herpetolog Jonathan Campbell ve arkadaşlarının yürüttüğü inceleme yakın zamanda sona erdi.

Bulunan örnek, yaklaşık 26 cm boyundaki yetişkin bir erkeğe aitmiş. Araştırmacılara göre yılanın vücut yapısı, türün genelde yer altında yaşayan bir tür olduğunu ortaya koyuyor. Türün tüm gizemlerinin çözülmesi için canlı bir örneğinin bulunmasına ihtiyaç duyuluyor.

Canlı hakkında çok fazla bir bilgi yok ancak çene şekline bakarak hem yumuşak hem de sert kabuklu böceklerle beslendiğini anlamak mümkün.

Ekibin bulguları, Journal of Herpetology adlı dergide yayımlandı.