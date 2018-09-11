Mosmor Olan Bu Portakalı Bilim İnsanları Bile Çözemedi

Avustralya’nın Qeensland kentinde yaşayan Neti Moffitt, mutfak tezgahında bir gün önce çocukları için dilimlediği portakalı görünce şaşkına döndü. Çünkü portakal, zaman içerisinde turuncu rengini kaybetmeye ve morarmaya başlamıştı.

Sıradan bir günde, çocukların C vitamini alması için doğranan sıradan bir portakal neden zamanla morarır? Avustralyalı Neti Moffitt, kestiği portakal dilimlerinin, hatta çocuklarının yediği portakal dilimi kabuklarının bile zamanla morardığını görünce tuhaf işler döndüğünü fark etti.

İyi bir haber vermek gerekirse moraran portakalın birkaç dilimini yiyen çocuklar son derece sağlıklı durumdalar. Kötü habere gelince, bu portakalın neden morardığını bilim insanları bile çözemediler.

Moffitt, yaşadığı şehirdeki araştırma kurumu Queensland Health konu hakkında temasa geçti. Aklında çocuklarına zarar gelmese de bu tuhaf olayın, diğer insanlara da zarar vereceği düşüncesi vardı. Meraklı kadın, portakalı kesmek için kullandığı bıçağı da araştırmacılara götürmeyi ihmal etmedi.

Aslında bu olay, gizemi çözülemeyen ilk “mor portakal” olayı da değildi. 2015 yılında yine Avustralya’nın Queensland şehrinde, okula giden birkaç çocuğun beslenme çantasından dilimlenmiş mor portakallar çıkmıştı. Yine bu olayın neden kaynaklandığı çözülememişti.

Şu an için üzerinde durulan en büyük ihtimal, söz konusu portakalların sahip olduğu bir renk pigmentinden ibaret. Twitter’da konuyla ilgili çok sayıda fikir beyan edilse de bunların bilimsel olarak kanıtlanmaması kafaları karıştırıyor. Söz konusu renk pigmentine çilek, mor lahana ve bazı diğer kök bitkilerinde rastlanıldığı söyleniyor.

Eğer siz de kesildikten sonra moraran bir portakal görürseniz, en yakın araştırma kurumuna başvurmayı ihmal etmeyin. Böyle şeylerin çözülmesi için ilgili bölgede yaşamak şart değil.