  • Keşke Bizim Okullarda Olsa Diyeceğiniz 11 Fotoğraf

Keşke Bizim Okullarda da Olsa Dedirten Akıllara Zarar 11 Yaratıcı Fikir

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Gelişen teknoloji doğrultusunda okullardaki dersler her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Peki öğrencilere nasıl destek olunur?

Okul bizim 2. evimiz lafını illla ki duymuşsunuzdur. Öğrencilerin sadece sıradan dersleri almak için değil aynı zamanda yaşam dersini de öğrenmek için geldiği okul, kişisel gelişimde oldukça önemli bir yer taşıyor. Öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitlerde onlara katkı sağlayacak işlerin yapıldığı 11 iyi düşünülmüş fikri sizler için derledik.
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Okulları daha da eğlenceli ve katlanılabilir hâle getiren bu yapımlar, öğrencilerin sıkılmamasına ve yaptıkları işi severek yapmalarına ön ayak oluyor.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/22-clever-school-inventions-that-deserve-a-nobel-prize-689360/
Etiketler: öğrenci, okul
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