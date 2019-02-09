Keşke Bizim Okullarda Olsa Diyeceğiniz 11 Fotoğraf

Okul bizim 2. evimiz lafını illla ki duymuşsunuzdur. Öğrencilerin sadece sıradan dersleri almak için değil aynı zamanda yaşam dersini de öğrenmek için geldiği okul, kişisel gelişimde oldukça önemli bir yer taşıyor. Öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitlerde onlara katkı sağlayacak işlerin yapıldığı 11 iyi düşünülmüş fikri sizler için derledik.
Matematik sınıfının açıyı gösteren paspası
Dolaplar, raftaki kitaplar gibi boyanarak, kitap okuma sevdirilmeye çalışılmış
Cihazınızı ücretsiz olarak şarj edebileceğiniz kilitli bir şarj istasyonu, yine bir üniversitede
Akla gelen fikirlerin unutulmadan not alınabilmesi için beyaz tahtadan oluşan duvarlar
Gürültü seviyesine göre renk değiştiren cihaz bir okulun kütüphanesinde bulunuyor
Yaptıkları başarılar doğrultusunda jeton kazanan çocuklar, kitap otomatından istedikleri kitabı alabiliyorlar
Kırtasiye malzemeleri içeren bir otomat
Trigonometri formüllerinin bulunduğu basamaklar, öğrencilerin bu formülleri unutması zor olacak gibi
Pilates topu misali koltuklar, öğrencilerin rahatı için sağlanmış
Öğrencileirn kütüphanede uzanarak kitap okuyabilmeleri için tasarlanan alan
Münih Teknik Üniversitesi'nde 3 kat aşağıya saniyeler içinde inmeyi sağlayan kaydıraklar
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Okulları daha da eğlenceli ve katlanılabilir hâle getiren bu yapımlar, öğrencilerin sıkılmamasına ve yaptıkları işi severek yapmalarına ön ayak oluyor.