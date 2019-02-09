Keşke Bizim Okullarda Olsa Diyeceğiniz 11 Fotoğraf

Gelişen teknoloji doğrultusunda okullardaki dersler her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Peki öğrencilere nasıl destek olunur?

Okul bizim 2. evimiz lafını illla ki duymuşsunuzdur. Öğrencilerin sadece sıradan dersleri almak için değil aynı zamanda yaşam dersini de öğrenmek için geldiği okul, kişisel gelişimde oldukça önemli bir yer taşıyor. Öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitlerde onlara katkı sağlayacak işlerin yapıldığı 11 iyi düşünülmüş fikri sizler için derledik.

Matematik sınıfının açıyı gösteren paspası

Dolaplar, raftaki kitaplar gibi boyanarak, kitap okuma sevdirilmeye çalışılmış

Cihazınızı ücretsiz olarak şarj edebileceğiniz kilitli bir şarj istasyonu, yine bir üniversitede

Akla gelen fikirlerin unutulmadan not alınabilmesi için beyaz tahtadan oluşan duvarlar

Gürültü seviyesine göre renk değiştiren cihaz bir okulun kütüphanesinde bulunuyor

Yaptıkları başarılar doğrultusunda jeton kazanan çocuklar, kitap otomatından istedikleri kitabı alabiliyorlar

Kırtasiye malzemeleri içeren bir otomat

Trigonometri formüllerinin bulunduğu basamaklar, öğrencilerin bu formülleri unutması zor olacak gibi

Pilates topu misali koltuklar, öğrencilerin rahatı için sağlanmış

Öğrencileirn kütüphanede uzanarak kitap okuyabilmeleri için tasarlanan alan

Münih Teknik Üniversitesi'nde 3 kat aşağıya saniyeler içinde inmeyi sağlayan kaydıraklar

Okulları daha da eğlenceli ve katlanılabilir hâle getiren bu yapımlar, öğrencilerin sıkılmamasına ve yaptıkları işi severek yapmalarına ön ayak oluyor.