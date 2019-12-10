Kardashian ailesinin popüler üyelerinden Khloe Kardashian, Instagram üzerinden bugüne dek görülmemiş bir çekiliş başlattı. Kardashian, çekilişin kazananına 30 bin dolar ödül verecek.

Kardashian ailesi, sosyal medyanın en popüler kişilerini oluşturuyor. Bir dönemler ABD'de popülerleşmeye başlayan aile üyeleri, sosyal medyanın etkisiyle dünya genelinde bir üne sahip oldular. Şimdilerdeyse Kardashian ailesinin bir üyesi, Instagram üzerinden belki de bugüne dek görülmemiş bir etkinlik başlattı. "Khloe Kardashian", Instagram'dan başlattığı çekilişle tam 30 bin dolar (yaklaşık 175 bin TL) verecek.

Khole Kardashian'ın Instagram üzerinden başlattığı çekiliş, herkese açık olarak düzenleniyor. Yani sizler de bu çekilişe katılabilir, 30 bin dolar kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu çekilişe nasıl katılacağınıza yakından bakalım.

Khloe Kardashian'ın 30 bin dolar ödüllü çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler

Görmekte olduğunuz bu Instagram paylaşımı, Kardashian'ın düzenlediği etkinliğin duyurusunu oluşturmaktadır. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler aslında bu gönderinin açıklama kısmında bulunuyor. Ancak bizler sizler için, bu etkinliğe nasıl katılacağınızı daha anlaşılır bir şekilde açıklayacağız.

İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak ilgili Instagram hesabına erişin ve bu sayfayla birlikte, bu sayfanın takip ettiği tüm kullanıcıları takip edin.

ve bu sayfayla birlikte, bu sayfanın takip ettiği kullanıcıları takip edin. Takip işlemlerini tamamladıktan sonra Khloe Kardashian'ın Instagram hesabına erişin ve yukarıda bulunan gönderinin altına, kazanmanız halinde 30 bin doları kimle paylaşacağınızı açıklayın. (Birilerini etiketleyebilir ya da birkaç cümle yazabilirsiniz. Ancak bu aşamayı mutlaka tamamlayın.)

paylaşacağınızı açıklayın. (Birilerini etiketleyebilir ya da birkaç cümle yazabilirsiniz. Ancak bu aşamayı tamamlayın.) Çekiliş sona erene kadar Instagram hesabınızın gizliliğini "Herkese Açık" olarak ayarlayın.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken esas nokta, bu çekilişin sadece 48 saat boyunca geçerli olduğu. Yani çekilişe katılmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanız ve gerekli işlemleri tamamlamanız gerekiyor. Çünkü daha şimdiden 12 saat geçmiş durumda. Çekilişin kazananı, Khloe Kardashian'ın yine az önceki gönderisi üzerinden ilan edilecek. Bol şanslar...