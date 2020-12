Kia'nın 2021 yılı itibarıyla kullanmaya başlayacağı yeni logo, gerekli tüm onayları aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada da bu logonun ve logoyla birlikte oluşturulan yeni sloganın ocak ayı itibarıyla kullanılacağı ifade edildi. Yeni logoyla gelecek ilk aracın hangisi olacağı ise henüz netleşmedi.

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler ve üretilen otomobillerin elektrik motorlu yapılara kaymaya başlaması, şirketlere radikal kararlar aldırdı. Bu bağlamda yapılan en popüler hamle, şirket logolarının yenilenmesi oldu. Otomobil devleri, birbirlerinin peşi sıra logo değişikliği yaparak, yeniliğin tüketicilere yansıtılmasını sağlamaya çalıştılar. Şimdi bu şirketler arasına bir yenisi daha eklendi. Güney Koreli Kia, yeni logosu için resmi başvuruları tamamladı.

Aslına bakacak olursak Kia'nın logo değişikliği, yeni bir gelişme değil. Şirket, 2019 yılında gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında yeni araç tasarımlarıyla birlikte yeni logolarını göstermişti. Ancak pek çok kişi, Kia'nın yeni logosundan ziyade otomobillerin özelliklerine odaklanmıştı. Birkaç ay önce Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne başvuru yapan Kia, onayı kaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda, yeni logonun 2021 Ocak ayı itibarıyla kullanılmaya başlayacağı ifade edildi.

Kia'nın yeni logosu işte böyle görünüyor

Kia'nın mevcut logosunda, her harf ayrı ayrı bulunuyor. Ayrıca şirket, bu mevcut logo için "Şaşırtıcı Güç" sloganını kullanıyor. 2021 yılında kullanılan slogan da değişecek. Buna göre Kia'nın yeni sloganı, "İlham Veren Hareket" olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni logoyla birlikte tüm harfler birbiriyle bağlı olacak. Yeni logoyu okumak zor olsa da eski logoya kıyasla, daha şık duracak gibi görünüyor.

Elbette Kia'nın bu radikal değişikliği, şirketin elektrik motorlu araçlarıyla ilgili planlarının bir parçası. Ancak şu an için bu logoyu kullanacak ilk aracın hangisi olduğu resmi olarak bilinmiyor. Beklentilerse K7 Cadenza'nın bu logoyu kullanacağı yönünde. Global pazarlara K8 olarak geleceği tahmin edilen araç, Kia'nın D segmentindeki yeni sedanı olacak. Ayrıca bu aracın ilk siparişlerinin Şubat 2021'de alınmaya başlayacağı ifade ediliyor. Yani Kia, her an bir etkinlik düzenleyip, en yeni sedanını tüketicilerle tanıtabilir.