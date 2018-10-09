Kia, 27 Bin Niro'yu Alev Alma İhtimaliyle Geri Çağırıyor

Güney Kore merkezli otomobil devi Kia, Niro model 27 bin hibrit aracını elektrik devrelerinden çıkabilecek yangın ihtimaliyle geri çağırıyor.

Kia, hibrit hatchback otomobili Niro’nun 2017-2018 modellerinin 27,030 adedini geri çağırıyor. Bahsi geçen tüm araçlar 1 Aralık 2016 ve 11 Eylül 2017 tarihlerinde üretilmiş. Kia, 27 binden fazla araç çağırılmış olmasına rağmen problemli araçların oranının %1’den de az olacağını tahmin ediyor.

Aracın sorunu güç rölesi düzeneğinden kaynaklanıyor. Arka koltuğun altına konumlandırılmış olan röle, bir takım elektrikli bileşenlere ve ana röleye ev sahipliği yapıyor. Ana rölenin kontakları arasında geniş bir bağlantıya sahip olmaması devrenin direncini artırıyor ve ısı oluşmasıne neden oluyor.

Bu sorun, arka koltukta “termal hasara” yol açabilecek kadar artabiliyor ki bu da yangın çıkması ihtimalini doğuruyor. Sorun aracın panelinde bir uyarı ışığının yanmasına veya aracın çalışmamasına da neden olabiliyor. Bayi teknisyenleri geri çağrılan araçlarda sorunu iki şekilde çözecekler; birinci seçenekte eğer güç rölesi ısı kaynaklı bir hasar oluşumu göstermezse bayi yalnızca ana röleyi değiştirecek. Eğer ısı kaynaklı bir hasar oluşursa da tüm güç rölesi düzeneği değiştirilecek.

Tüm geri çağırmalarda olduğu gibi bu çağrım işleminde de aracın sorunu müşterinin cebine yansımayacak. Eğer herhangi bir müşteri onarım için para öderse de Kia bu ödemeyi iade edecek. Geri çağrım bildirimleri bir süreliğine gönderilmeyecek. Kia, bayilerin bildirimleri 16 Aralık’ta alacaklarını, araç sahiplerine ise bildirimlerin Aralık sonunda gideceğini tahmin ediyor.