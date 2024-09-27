Kia'nın web portalında bulunan güvenlik açığı, hackerların araçları uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyor.

Bağımsız güvenlik araştırmacıları, Kia'nın web portalında ciddi bir güvenlik açığı buldu. Bulunan açık hackerların milyonlarca Kia aracını uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyordu.

Araştırmacılar, bu güvenlik açığını kullanarak araçların yerini takip edebilecek, kapılarını açabilecek ve motorlarını çalıştırabileceklerini belirttiler. Bu özellikle araç sahiplerinin güvenliği ve mahremiyeti açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Hackerlar, basit bir web açığını kullanarak, araçların kontrolünü kolayca ele geçirebiliyordu.

Araştırmacılardan uyarı geldi! Diğer otomobil markalarında da güvenlik açığı var

Neyse ki Kia bu durumu ciddiye aldı ve web portalındaki açığı hızla düzeltti. Ancak bu tür zafiyetlerin diğer otomobil üreticilerinde de bulunabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Araştırmacılar benzer güvenlik açıklarının Acura, Genesis, Honda, Hyundai ve Toyota gibi diğer markalarda da tespit edildiğini ifade etti. Araştırmacılardan Neiko "specters" Rivera, araçların web tabanlı güvenlik sistemlerinin zayıf olduğunu ve bu tür sorunların tekrar tekrar ortaya çıktığını belirtti. Sam Curry ise, bu güvenlik açıklarının çözümüne yönelik çalışmaların yetersiz kaldığını dile getirdi.

Kia'nın web portalında bulunan bu açık, araç sahiplerinin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmış durumda. Bu tür güvenlik zafiyetlerinin diğer otomobil üreticilerinde de olabileceği göz önünde bulundurularak, daha kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor. Araç sahiplerinin, bu tür tehditlere karşı daha dikkatli olmaları ve otomobil üreticilerinin de güvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları önem arz ediyor.