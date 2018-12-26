Kia’nın Yeni Teknolojisi, İnsan Duygularını Okuyabiliyor

Kia’nın yapay zeka tabanlı olarak geliştirdiği yeni sistem, sürücünün ruh haline göre aracın kabin dizaynını değiştirecek.

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan CES Teknoloji Fuarı, pek çok firmaya ev sahipliği yapacak ve pek çok yeni teknolojinin de duyurularına sahne olacak. Fuarda yer alacak olan firmalar arasında olan KIA da yeni teknolojisini tanıtacak.

KIA’nın sistemi yapay zekaya dayalı ve geleceğin otonom araçları düşünülerek tasarlanmış. Bu yapay zeka sistemi, sürücülerin duygularını gerçek zamanlı olarak okuyabilecek şekilde tasarlandı.

Gerçek-Zamanlı Duygu Adaptasyon Sürüş (kısaca R.E.A.D.) adlı bu teknolojinin geliştirilmesinde KIA ve Massachusetts Institute of Technology işbirliğine gitti.

Koreli üreticinin yaptığı açıklamalarda, R.E.A.D. sisteminin daha iyi bir mobilite deneyimi sunduğu ve “insan duyularına uyumlu şekilde koşulları değiştirdiği” ifade edildi. Bu sistem aracın kabinini en verimli hale getiriyor ve kişiselleştirmeler yapmayı sağlıyor.