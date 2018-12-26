  • Kia’nın Yeni Teknolojisi, İnsan Duygularını Okuyabiliyor

Kia’nın Yeni Teknolojisiyle Arabalar Duyguları Anlayabilecek

1 dk okuma süresi
4
0
0
0
0
Kia’nın yapay zeka tabanlı olarak geliştirdiği yeni sistem, sürücünün ruh haline göre aracın kabin dizaynını değiştirecek.

Önümüzdeki ay düzenlenecek olan CES Teknoloji Fuarı, pek çok firmaya ev sahipliği yapacak ve pek çok yeni teknolojinin de duyurularına sahne olacak. Fuarda yer alacak olan firmalar arasında olan KIA da yeni teknolojisini tanıtacak.
İLGİLİ HABER

Araştırmacılar, Makinelerin İnsanların Duygularını Anlayabilmesini Sağladı

KIA’nın sistemi yapay zekaya dayalı ve geleceğin otonom araçları düşünülerek tasarlanmış. Bu yapay zeka sistemi, sürücülerin duygularını gerçek zamanlı olarak okuyabilecek şekilde tasarlandı.

Gerçek-Zamanlı Duygu Adaptasyon Sürüş (kısaca R.E.A.D.) adlı bu teknolojinin geliştirilmesinde KIA ve Massachusetts Institute of Technology işbirliğine gitti.
İLGİLİ HABER

2020 Model Kia Soul Resmen Tanıtıldı

Koreli üreticinin yaptığı açıklamalarda, R.E.A.D. sisteminin daha iyi bir mobilite deneyimi sunduğu ve “insan duyularına uyumlu şekilde koşulları değiştirdiği” ifade edildi. Bu sistem aracın kabinini en verimli hale getiriyor ve kişiselleştirmeler yapmayı sağlıyor.

Kaynak : https://tr.motor1.com/news/298857/kia-ces-2019-read/
Etiketler: yapay zeka, kia, otonom araç
4
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
0
0
0
0