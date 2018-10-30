Kia Stinger, 550 Bin Liralık Fiyat Etiketi İle Türkiye'de

Uzun süredir ülkemize giriş yapması beklenen Kia Stinger, fiyatı ile otomobil severleri üzdü.

Kia, yüksek fiyatlı lüks sedanlara alternatif Stinger modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Ülkemizde de uzun süredir beklenen model sportif tasarımı ile oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan Türkiye satış fiyatının 550 bin liradan başlaması adeta dudak uçuklatıyor.

Türkiye'de 2.0 litrelik benzinli motor ile satışa sunulan model, 2905 mm aks mesafesine sahip. GT Line donanım paketinde birçok özellik sunan 2019 Kia Stinger, özellikle geniş diz mesafesi ile rahat yolculuklar sunuyor.

2011’de GT Concept adıyla ortaya çıkan Kia Stinger, 2017 Detroit Otomobil Fuarı‘nda beş kapılı fastback haliyle katılımcıları şoke etmeyi başarmıştı.

Teknik Özellikler

2.0 litrelik ünite, 244 hp güç ve 353 nm tork üretebiliyor. Maksimum hızı ise 233 km/s olan model, 6 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimi şehir içinde 10.9 litre, şehir dışında 6.7 litre, karmada ise 8.2 litre. Ayrıca 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi ile satışa sunuluyor.

Ne dersiniz, sizce 550 bin lira vermeye değer mi?