Kia, yeni konsept aracı Imagine’de yeni nesil dijital gösterge ekranlarıyla kafa buldu ve ön paneli 21 adet akıllı telefondan oluşturdu.

Dijitalleşme, dünyanın her alanına yayılmış vaziyette. Artık buzdolapları bile dokunmatik ekranlara ve dijital göstergelere sahip. Bu özellik otomobillere de sirayet etmiş durumda.

Son yıllarda araçlarda gösterge panellerini, bütün ön panele yayılacak dijital ekranlardan oluşturmak adeta moda haline geldi. Kia da yeni konsept aracında bu tasarımları tiye alarak yeni ön panelini 21 adet telefondan oluşturdu.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Kia Imagine bir elektrikli otomobil. Fuarın muhtemelen en enteresan iç tasarımı da bu araçta bulunuyor.

Araç dışarıdan bakınca tam da fütüristik bir arabadan beklendiği gibi görünüyor. Tron filminden çıkmışa benzeyen ön farlar ve ızgara, Kia Niro üzerine inşa edildi.

Aracın içine girdiğiniz anda ise tasarımın amacının sektörle kafa bulmak olduğunu anlıyorsunuz. Direksiyonun arkasında, ön paneli tamamen kaplayan ve 21 telefondan oluşan bir ekran var.

Kia, yaptığı basın açıklamasında “ironik mizah anlayışlarının” tasarıma yansıdığının farkında olduğunu belirtiyor. Aracın tasarımcısı, şu anda devam eden en büyük araç içi ekranı yapma yarışının alakasız ve komik bir çakmasını yaptıklarını söylüyor.