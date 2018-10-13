Sakin Kalan Maymunların Daha Uzun Yaşadığı Tespit Edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda daha az agresif, akranlarıyla güçlü bağlara sahip ve paylaşımcı maymunların daha uzun yaşadığı kanıtlandı.

Yüzlerce denek şempanze üzerinde yapılan çalışmalar; hassas, koruyucu ve işbirlikçi erkek şempanzelerin daha uzun ömürlü olduğunu kanıtladı. Edinburgh Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada; vicdanlı ve nevrotik olma gibi özelliklerin, diğer primatların aksine şempanzelerin yaşam süresine etki etmediği de elde edilen bulgular arasındaydı.

Araştırma süresince toplam 538 şempanzeden kişilik verileri toplandı ve hangi kişilik özelliklerinin uzun yaşamı getirdiği araştırıldı. Araştırmada, erkek ve dişilerde aynı olmak üzere, şempanzeler arasında işbirlikçi, meraklı ve sosyal çevresine önem verenlerinin daha uzun yaşadığı sonucuna varıldı.

Japonya ve ABD'den de katılımcıların olduğu araştırmada, şempanzelerin davranışları bakıcıları ve araştırmacılar eşliğinde 7/24 değerlendirildi. Bu süreçte şempanzeler ABD, İngiltere, Hollanda, Avusturalya ve Japonya'daki hayvanat bahçelerinde, araştırma tesislerindeki özel bahçelerde ve tapınak olarak belirtilen yerlerde kendi yaşamlarını sürdürdüler.

Araştırma sonucunda, yaşam süresinin ne kadar olacağının bilinemeyeceği ancak kişilik özelliklerinin yaşam tarzıyla doğrudan alakadar olduğu sonucuna varıldı.