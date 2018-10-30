Kickstarter'da Tüm Zamanların Bağış Rekorunu Kıran Kablosuz Kamera

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Kickstarter'da bağışa açılan eufyCam adında bir kablosuz kamera, 2 ayda 3 milyon dolardan fazla bağış toplayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geleneksel görüntüleme sistemleri, düşük çözünürlüklü kameralar artık çağın çok gerisinde kaldı. Ancak Anker eufyCam, sunduğu inovatif fikirlerle bambaşka bir çözüm vadediyor. Dünyanın en ünlü kitle yatırım platformu Kickstarter'da bağış bekleyen eufyCam, sadece 2 ay gibi bir sürede 3 milyon dolar baremini aşarak tüm zamanların en çok fonlanan akıllı ürünü oldu.

Toplamda 8.800'den fazla kişi tarafından fonlanan eufyCam, FullHD kamera kaydı, gece görüşü, canlı yayın ve yüz tanıma gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Ayrıca IP66 sertifikası da bulunan ürün su geçirmeyeceğini garanti ediyor. eufyCam'i benzerlerinden ayıran unsurların başında, 'yanlış alarm' verdiren kuş, evcil hayvan veya ağaçlardan süzülen yapraklar gibi nesneleri yapay zeka teknolojisiyle tanımlayabilmesi olarak gösteriliyor. Aynı zamanda kamerada derin öğrenme tekniği de bulunuyor. Böylece hayatın doğal akışı içerisinde, hareket eden nesneler bir süre sonra kamera tarafından algılanabiliyor.

eufyCam'in Kickstarter sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 200 dolar bağış yapan herkes, ürün piyasaya sürülmeye hazır olduğunda eufyCam'e sahip olabilecek.
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Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/kickstarterda-rekor-kirdi-41002971
Etiketler: kamera, kickstarter
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