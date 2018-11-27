Kickstarter, ortaklarını çevre dostu olmaya teşvik edecek yeni bir girişim için düğmeye bastı.

Kickstarter bugün, bağlı ortaklarını çevreye daha duyarlı olmaya teşvik edecek yeni bir girişim için Çevre Savunma Fonu ile işbirliği yaptığını duyurdu. Şirket, üreticilerin projeleri için, çevresel etkileri azaltmaya yönelik tasarlanan tamamen isteğe bağlı 5 adet taahhütte bulunmalarını isteyecek. Daha sonra ise verilen taahhütler üreticilerin profil sayfalarında gösterilecek.

Şirketin üreticilerden istediği 5 adet taahhüt ise şu şekilde:

Uzun ömürlü tasarım

Yeniden kullanılabilirlik ve geri dönüştürülebilirlik

Sürdürülebilir malzemeler

Çevre dostu fabrikalar

Sürdürülebilir tatmin ve dağıtım

Kickstarter, içerik oluşturuculardan her bir taahhüdü nasıl ele almayı planladıklarını ayrıntılı bir şekilde isteyecek ve proje profillerinde gösterecek. Böylelikle destekleyiciler, değerleriyle uyumlu projeleri seçebilecekler.

Yeni odak noktasının bir parçası olarak Kickstarter, bir Çevresel Kaynak Merkezi de başlatıyor. Üreticilerin proje başarısızlıklarından kaçınmasına yardımcı olmak için geçen yıl başlatılan Donanım Stüdyosu'na benzer şekilde, bu yeni kaynak merkezi, içerik oluşturuculara örnek olayları ve benimseyebilecekleri çevre dostu uygulama örneklerini sunacak.