Kiğılı, "Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir!" sloganıyla kısa ama inanılmaz anlamlı bir reklama imza attı.

Yarın Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü yaşıyor olacağız. Bu özel güne ithafen büyük firmalardan, anlamlı çalışmalar gelmeye devam ediyor. Bugün sizlerle paylaştığımız Turkcell LifeBox klasöründen sonra Kiğılı'dan da şık bir reklam geldi.

Bugün (9 Kasım), mağazalarında düğmesi sökülen veya kopan ceketleri ücretsiz olarak dikeceklerini belirten Kiğılı, aşağıdaki video ile Atatürk'e çok şık bir saygı duruşunda bulunmuş.

"Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir! Markası ne olursa olsun düğmesi sökülmüş ya da kopmuş ceketlerinizi 9 Kasım’da mağazalarımıza getirin. 10 Kasım’da önümüzü birlikte ilikleyelim."

Biz de bu vesileyle Ulu önder Atatürk'ü, vefatının 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

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Dün yayınlanan reklam sonrasında, Kiğılı'nın rakibi diyebileceğimiz Damat, Instagram hikayesinde Kiğılı'yı tebrik etti. Damat, “Ortak paydada buluşturan fikirleri en iyi şekilde anlatanı takdir etmek gerekir. Tebrikler Kiğılı” şeklindeki mesajla saygı duruşunda bulundu.