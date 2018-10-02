Kim Kardashian, İnternette Aranması En Tehlikeli Ünlü Oldu

Kanye West ile tatlı-sert atışmaları ile sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Kardashian'ı internette aratmadan önce iki kez düşünmelisiniz.

Dünyanın en bilindik siber güvenlik ve anti-virüs firmalarından biri olan McAfee, oldukça enteresan bir araştırmaya imza attı. McAfee'ye göre 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü Kim Kardashian-West oldu.

McAfee, bu listeyi hazırlarken Google aramalarının yüzde kaçında zararlı sitelerin linklerinin bulunduğu ve bu aramaların sizi bu tip sitelere ne kadar yönlendirdiği esasına göre belirlendi. Geçtiğimiz yıl aynı listenin ilk sırasında Craig David yer alıyordu.

İnternette Aratılması En Tehlikeli 5 İsim