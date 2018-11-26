Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan Arkeolog Sorusu

Türkiye'nin gündeme en çok gelen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü bir kez daha tartışmalara sebep oldu.

Kim Milyoner Olmak İster, genelde ilk sorularda elenen yarışmacılar ve medyaya malzeme olan enteresanlıklarla haber oluyor. Ancak bu kez yarışmada yanlış cevaplanan bir soru değil, arkeologlarla ilgili bir sorunun şıkları olay oldu.

Murat Yıldırım'ın sorduğu, "Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir?" sorusunun üç yanlış şıkkı arkeologları adeta küplere bindirdi. Doğru seçeneğin (A: Saf suda bekletmek) yanı sıra şıklarda, "Yalamak", "Köpeğe koklatmak" ve "Üstüne idrar yapmak" seçeneklerinin bulunması sonrasında Arkeologlar Derneği'nden bir açıklama geldi.

İşte Arkeologlar Derneği'nin açıklaması:

"Dün gece ATV'nin 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında 30.000 TL değerindeki hiçbir bilimsel değeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları ve ATV'yi kınıyoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biridir. Maalesef hala Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız. Çok yazık!"