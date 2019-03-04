Çeşitli sitelerdeki hesaplarınıza bundan sonra çok daha güvenli bir şekilde giriş yapabileceksiniz.

Web Authentication’ın (Ağ Kimlik Doğrulama) bir süredir teknoloji devlerinin de kullandığı, parolasız ağ girişleri için fiili bir standardı bulunuyordu. Bu standart artık resmiyete döküldü. World Wide Web ve FIDO Alliance, Web Authentication formatı üzerine yaptığı çalışmayı en sonunda bitirdi. Geliştirilen yeni formatla birlikte, eğer ki site destekliyorsa, sitedeki hesabınıza girişinizi parmak izinizle, USB güvenlik anahtarıyla veya telefonlarınızla yapabileceksiniz.

Bu yeni teknoloji, her site için eşsiz bir şifreleme sistemi kullanarak kimlik bilgileri hırsızlığı gibi riskleri azaltıyor. Kullanıcı güvenliğini artıran bu yazılım şu an Android, ChromeOS ve Windows 10’da ayrıca Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ve Safari gibi tarayıcılarda da kullanılabilir durumda.

Sitelerin bu metoda geçip geçmeyecekleri veya ne zaman geçecekleri henüz belli değil ancak birçok site –hepsi olmasa da- yeni sisteme geçmeye çalışıyor. Kısa bir zaman içerisinde sürekli kullandığınız sitelere girişleriniz artık çok daha güvenli olacak.