Kimlikliklerde Yeni Hizmet Başlıyor: e-İmzalar Yüklenecek

Kimlik kartlarına e-İmzalar yüklenmeye başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-İmzaların kimlik kartlarına bir ay içinde yüklenmeye başlanacağını ve bu sayede vatandaşlara yeni bir kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Teknolojinin gelişmesi, pratik ve kolay olması sebebiyle birçok alanda dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle resmi kurumların, devlet kurumlarının, vatandaşların resmi işlemlerini kolayca yapabilmesi için dijitalleşmeye yönelmesi büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda ehliyetler de yeni kimliklere yüklenmeye başlamıştı.

Dijitalleşmeye yönelik önemli bir adım olarak değişen kimlik kartları, beklentiler doğrultusunda yeni özellikler kazanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli bir yeniliğin haberini vermek istediğini belirterek, “Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız” dedi.

Birçok önemli kolaylık sağlayacak

Bakan Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesine yönelik yaptığı sunumda kimliklere ilişkin duyurduğu bu yeni özellikle birlikte, bürokrasi azalacak ve e-Devlet uygulaması genişlemiş olacak. e-İmza’nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi, resmi işlemler ve evraklar konusunda önemli bir kolaylık sağlayacak. Ayrıca 50 milyonu aşkın vatandaşa hizmet veren e-Devlet uygulamasındaki işlemler de bu sayede kolaylıkla yapılabilecek.

El ile atılan, normal ıslak imza ile yapılan aynı işlemlere imkan tanıyan, fiziki ortamda değil de elektronik ortamda oluşturulan e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak zorunda değil. Bunun yerine, belli başlı bazı karakterler, harfler, semboller aracılığıyla elektronik ortamda oluşturuluyor. Dijitalleşme deyince haliyle akla güvenlik de geliyor. e-İmza konusunda da elbette güvenlik son derece önem taşıyor. Bu sebeple kimlik kartları kaybolduğunda, karta tanımlanan e-İmza da geçerliliğini kaybedecek. Kaybın ardından yeni kimlik kartının çıkarılmasıyla birlikte, e-İmza da tekrar sisteme tanımlanabilecek.

e-İmza nasıl alınır?

Bireysel ve kurumsal şekilde olmak üzere iki şekilde e-İmza türü bulunuyor. Bireysel e-İmza alırken şu belgeler gerekli:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

İmza sirkülerinin bir fotokopisi

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

e-İmza nerelerde kullanılır?

21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden de e-İmza başvuruları yapılabilecek. Sahip olduğunuz e-İmzaları, ıslak imzanın gerekli kılındığı alanlar başta olmak üzere şuralarda kullanabileceksiniz: