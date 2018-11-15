Gerçek hayatta geçmişinizden kurtulmanız kolay değil, YouTube'da ise sadece birkaç tıklamanıza bakar.

YouTube, çağımızın en önemli internet mecralarından biri. Alanında rakipsiz sayılabilecek bir dev. YouTube'da bir şeyler izlemek oldukça keyifl olsa da binlerce saatin ardından izleme geçmişimiz utanç verici şeylerle doluyor.

Komşu çocuğu evinize geldiğinde ailenizin zoruyla ona çocuk şarkıları mı açtınız? Arkadaşınız "Abi bak valla çok komik" diye diye size zoraki güldüğünüz bir fenomen videosu mu açtırdı? Bir şey izlerken uyuyakaldınız ve YouTube oradan oraya atlarken geçmşinizi saçma sapan şeylerle mi doldurdu? Silin gitsin. Nasıl mı?

1- YouTube Üzerinden

Bilgisayarınızdan youtube.com adresine gidin.

Site çubuğunun sol tarafındaki menüden "Geçmiş"e gidin.

"İzleme Geçmişi"ni seçin ve tüm cihazlarda izlemiş olduğunuz videoları görün.

"Tüm İzleme Geçmişini Sil" seçeneğine basarak geçmişinizi temizleyin.

YouTube'un artık izlediğiniz videoları takip etmesini istemiyorsanız "İzleme Geçmişini Durdur" seçeneğini aktif hale getirin.

"Arama Geçmişi"ni seçerek YouTube aramalarınızı da görüntüleyebilir, silebilirsiniz.

2- Etkinlik Kontrolleri'nden Silmek