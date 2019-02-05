Kingdom Hearts 3, Yaklaşık Olarak 5 Milyon Kopya Sattı

Kingdom Hearts 3, yaklaşık olarak 5 milyon kopya satarak kendi tarihinde büyük bir rekor kırdı.

İlk olarak 28 Mart 2002 Tarihinde piyasaya çıkan ve en iyi arkadaşlık hikayelerinden birisi olarak görülen Kingdom Hearts, üçüncü oyunu ile kullanıcıların karşısına geçiyor. Kingdom Hearts 3, henüz 29 Ocak'ta oyuncularla buluşmasına rağmen büyük bir rekora imza attı.

Daha önceki Kingdom Hearts oyunları tarihinde en hızlı satan serisi Kingdom Hearts 3 oldu. Dünya çapında 5 milyondan fazla kopya satan bu oyun, böylece uzun süre kırılamayacak bir rekora da imza atmış oldu.

Kingdom Hearts 3, Sıcak Bir Arkadaşlık Hikayesini Sürdürecek

Diğer oyunların çoğunda güçlü bir rekabete rastlarken, bu oyunda ağırlıklı olarak arkadaşlık, dostluk ve birliktelik öğelerini görüyoruz. Donald Duck ve Goofy gibi Disney karakterleri ise oyuna büyük bir renk katmayı başarıyor.

Oyuna canlılık katan Disney kahramanları, Final Fantasy serilerinden bile bazı düşmanlarla yüz yüze gelmenizi sağlıyor. Oyunla ilgili tüm ayrıntıları, aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.