Kingdom Hearts serisinin yeni mobil oyunu Project Xehanort, kod adıyla Android ve iOS platformları için duyuruldu. Yayıncı Square Enix, başlattığı bir kampanya ile oyunun adını doğru tahmin edenlere hediyeler verecek.

Square Enix, Kingdom Hearts serisinin geçtiğimiz sene yayınlanan üçüncü oyunuyla büyük başarı yakaladı ve aynı yükselişi mobil cihazlarda da yakalamaya kararlı. Yepyeni bir Kingdom Hearts deneyimi olarak tanımlanan Project Xehanort, bahar aylarında Android ve iOS cihazlara gelecek.

Yayıncı, Project Xehanort'ı Twitter hesabında sürpriz bir paylaşımla duyurdu. Ayrıca, Kingdom Hearts web sitesinde, "Neden karanlığın arayıcısı oldu?" şeklinde bir tanıtım yapıldı. Yeni mobil oyun muhtemelen Xehanort'ın karanlığa teslim oluşunu ve Kingdom Hearts serisinin kötü karakterine dönüşümünü açıklayacak.

Square Enix, 28 Ocak Salı gününe kadar devam edecek 'Adını Tahmin Et Kampanyası'nı başlattı ve kod adı Project Xehanort olan oyunun adını doğru tahmin edenlere ödül vereceğini açıkladı. Ödülü kazanmak için katılımcıların Project Xehanort Twitter hesabını takip etmesi ve tahminlerini #KHNameContest etiketiyle paylaşması gerekiyor. Kampanya hakkındaki tüm detaylar, Square Enix'in web sitesinde açıklandı.

Project Xehanort, serinin ilk mobil oyunu değil. Kingdom Hearts Union X[Cross], oyunculara mobil platformlarda Kingdom Hearts deneyimi sunuyordu. Oyunu gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyor, kendi avatarlarınızı yaratarak serinin popüler karakterleriyle tanışabiliyorsunuz.