Kingdom Hearts III DLC'sinin Fiyatı Belli Oldu

Büyük başarı elde eden Square Enix yapımı Kingdom Hearts'ın önümüzdeki senenin başında satışa çıkacak olan Re:Mind DLC'sinin fiyatı belli oldu. DLC'nin asıl versiyonundan daha pahalı olacak ikinci bir versiyonu da olacak. Peki bu DLC'ler alınmaya değer mi?

Square Enix, State of Play konferansında Kingdom Hearts 3'ün Re:Mind DLC paketinin yeni tanıtım videosunu sundu. Videoda ortaya çıkan en dikkat çekici şey ise Aerith ve diğer Final Fantasy karakterlerinin hayatta olduğu oldu.

Önceden sızdırılan tanıtım videosu sayesinde DLC'nin 23 Ocak 2020 tarihinde çıkacağını zaten biliyoruz. Önceden bilmediğimiz şey paketin fiyatıydı, onu da şimdi öğrenmiş olduk.

İşte Re:Mind DLC'nin yeni tanıtım videosu:

Kingdom Hearts 3 Re:Mind DLC 30 dolardan (174​ TL) fiyatlandırıldı. Paketin içeriği ise şu şekilde:

Re:Mind ek hikâyesi

Limitcut bölümü ve 13 boss savaşı

Bir gizli bölüm ve boss savaşı

Slayt gösterisi özelliği

Özel menü

Bilgi karşılaştırma özelliği

DLC'nin aynı zamanda 40 dolarlık (232 TL) bir versiyonu daha olacak. Asıl DLC'nin özelliklerine ek olarak bu paket; bir de Japonya'nın Osaka kentinde çekilmiş, 19 parçalık bir World of Tres Orchestra konseri videosu barındıracak. Son olarak DLC bir güncelleme getirecek ve bu güncelleme ile şu yenilikler getirilecek:

Ana hikâye güncellemesi

Yeni yetenekler

Yeni paylaşım özellikleri

Oathkeeper ve Oblivion adında yeni keyblade'ler ve şekil değiştirme yetenekleri

Ek oyun yerine pahalı DLC çıkarmak mantıklı mı?

Bu iki farklı versiyona sahip DLC'nin fiyatları, içerdiklerine göre oldukça pahalı bulundu. DLC ile birlikte oyun sanki tamamlanmamıştı da bu ek paketle tamamlanıyormuş gibi bir izlenim kazandı. Bu durum, zaten Kingdom Hearts 3'ün bedelini ödemiş oyuncular arasında hoşnutsuzlukla karşılandı.

Square Enix, daha önceki Kingdom Hearts oyunlarına hep bir 'Final Mix' versiyonu çıkarmıştı. Şimdi ise bunun yerine aynı işlevde bir DLC çıkarıyor. Bu aslında 'Final Mix' versiyonlara tam oyun parası vermekten daha kârlı olabilir ama bunu henüz bilmiyoruz çünkü duyurulan içeriğin ne kadar uzun olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. DLC'deki ek hikâye, gizli gölüm ve Limitcut bölüm, sadece birkaç saatte bitirilebilecek bir uzunluğa sahip olursa her şey daha da kötü olabilir.