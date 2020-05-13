Kırıkkale'deki Bomba Üretim ve Dolum Tesisi İçin İlk Adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç ay önce Kırıkkale Derice'de düzenlediği bir mitingde bölgeye bir bomba üretim ve dolum tesisi kurulacağını açıklamıştı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yeni bir paylaşım, tesis için arsa tahsisinin tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Kırıkkale'nin Derice ilçesinde bir miting yapmış ve bu mitingde Kırıkkale'de bir bomba üretim ve dolum tesisi kurulacağını açıklamıştı. Şimdi ise Kırıkkale Valiliği'nden konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklama, bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adımın atıldığını gözler önüne seriyor.

Kırıkkale Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda şehrin savunma sanayii alanında daha da büyük bir öneme sahip olmasını sağlayacak bomba üretim ve dolum tesisinin arsa tahsisinin yapıldığı açıklandı. Başka bir deyişle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bomba üretim ve dolum tesisinin yeri, yapılan son çalışmalarla belirlenmiş oldu.

Tesis, SİHA ve F-16'lar için kritik önem arz ediyor

Kırıkkale'de kurulacak olan bomba üretim ve dolum tesisi, Türkiye'nin SİHA ve F-16'ları için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü kurulacak tesiste F-16 ve SİHA'lar için bomba üretimi ve üretilen bombaların dolum işlemleri yapılacak. Böylelikle Türkiye'nin havadaki gücünün en önemli üyelerinde kullanılacak bombalar, Kırıkkale'de özel bir şirket tarafından kurulacak bu bomba üretim ve dolum tesisinde üretilecek.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan paylaşım