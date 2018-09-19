Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri, Yük Taşıyabilen Drone Ge

Ülkemizin dört bir yanından hem lise hem de üniversite öğrencileri, Teknofest 2018'de hünerlerini sergilemeye hazırlanıyor. Bu ekiplerden biri de Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri.

20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Teknofest 2019, birçok uluslararası şirketin sponsorluğunda ve ciddi yatırımlarla ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Teknofest 2019 kapsamında yarışmaya hazırlanan onlarca farklı ekip de yarışma için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir ekip ve beraberindeki 2 öğretim görevlisi, uzunca süredir yük taşıyabilen insansız bir hava aracı üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu drone'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik, plastik parçalarının ve plastik parçaları üreten 3D yazıcının bu öğrenciler tarafından üretilmiş olması.

Toplamda 3 kilogram yük taşıyabilen ve 1 saat boyunca havada kalabilen bu drone ile yarışmada derece elde etmeyi planlayan öğrenciler, çalışmalarını daha da geliştirerek ülkemizi yurt dışında temsil etmeyi planladıklarını söylüyorlar. Biz de bu vesileyle hem Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine hem de yarışmaya katılacak diğer ekiplere başarılar diliyoruz.