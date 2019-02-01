Resident Evil 2: Remake, Sadece 1 Haftada Crack'lendi

Steam'de fiyatının bir günde %100 zamlanmasıyla Türkiye'deki oyuncuları kızdıran Resident Evil 2: Remake, 1 hafta bile dolmamışken kırıldı.

CAPCOM'un Resident Evil serisinin en efsane oyunlarından RE 2'yi yeniden yapacağı haberinden beri oyun dünyası heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. 25 Ocak'ta oyuncularla buluşan yapım, daha ilk günden %100 zamlanarak Türkiye'deki oyuncuları fazlasıyla üzmüştü.

Denuvo DRM kopya koruma sistemini kullanan Resident Evil 2: Remake'in aylar boyunca kırılamayacağı düşünülüyordu. Ancak piyasanın en bilindik hacker gruplarından CODEX, daha bir hafta dahi geçmemişken oyunu kırmayı başardı.

Son olarak şunu belirtelim: Elbette herkes orijinal oyun satın alarak yapımcıların emeklerine destek olmalı. Her şeyden önce bu bizim insani zorunluluğumuz. Ancak mevcut döviz kurlarında dahi Resident Evil 2: Remake, dünyada en pahalı Türkiye'den satılıyor. Yapımcıların da oyuncuları orijinal oyun almaya teşvik etmesi için elini taşın altına koyması gerekiyor.