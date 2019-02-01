Resident Evil 2: Remake, Sadece 1 Haftada Crack'lendi

CAPCOM'un Resident Evil serisinin en efsane oyunlarından RE 2'yi yeniden yapacağı haberinden beri oyun dünyası heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. 25 Ocak'ta oyuncularla buluşan yapım, daha ilk günden %100 zamlanarak Türkiye'deki oyuncuları fazlasıyla üzmüştü.
Denuvo DRM kopya koruma sistemini kullanan Resident Evil 2: Remake'in aylar boyunca kırılamayacağı düşünülüyordu. Ancak piyasanın en bilindik hacker gruplarından CODEX, daha bir hafta dahi geçmemişken oyunu kırmayı başardı.
Son olarak şunu belirtelim: Elbette herkes orijinal oyun satın alarak yapımcıların emeklerine destek olmalı. Her şeyden önce bu bizim insani zorunluluğumuz. Ancak mevcut döviz kurlarında dahi Resident Evil 2: Remake, dünyada en pahalı Türkiye'den satılıyor. Yapımcıların da oyuncuları orijinal oyun almaya teşvik etmesi için elini taşın altına koyması gerekiyor.