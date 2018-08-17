Huawei Mate 20 Lite'a Ait GeekBench Skorları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve görüntüleri sızdırılan Huawei Mate 20 Lite'ın, GeekBench skorları da belli oldu.

Huawei'in P serisi ile beraber amiral gemisi pozisyonunda bulunan Mate serisi, yeni bir telefon ile güçlenmiş olacak. Huawei'in Nova 3i'den sonra ikinci kez Kirin 710 yonga setini kullandığı telefonu Mate 20 Lite'ın, performans olarak Nova 3i'ye çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Tek çekirdek testlerinde aynı yonga setine sahip Nova 3i ile yakın sonuçlar elde eden Mate 20 Lite, çoklu çekirdek testlerinde daha düşük puanlarda kaldı. Çoklu çekirdek testlerindeki başarısızlığın, yapılacak yazılımsal yeniliklerle düzeleceği düşünülüyor. Ayrıca bazı kaynaklara göre Mate 20 Lite, ekrana gömülü parmak okuyucu ve geleneksel parmak okuyuculu olmak üzere iki versiyon ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Daha önce tasarımına ve görünümüne dair ipuçlarına sahip olduğumuz telefonun, bazı özellikleri de sızdırılmıştı. Daha önce elde edilen bilgilerin aksine, GeekBench testlerinde telefonun iki farklı versiyonun olduğu görülmekte. Büyük bir ihtimalle Mate 20 Lite, 4 ve 6 GB RAM'li olmak üzere iki farklı versiyon ile satışa sunulacak.