Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 820 5G, orta seviye bir işlemci olmasına rağmen oldukça güçlü olacak gibi görünüyor. Kirin 820 5G'nin Geekbench sonuçları, işlemcinin Kirin 980'i geride bıraktığını gösteriyor.

5G teknolojisinin yavaş yavaş yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı telefon üreticileri 5G destekli telefon üretimine hız verdi. Elbette bu akıllı telefonların 5G bağlantısını desteklemesi için başta işlemci olmak üzere diğer donanımların da 5G ile uyumlu olması gerekiyor. Akıllı telefon üreticisi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir donanım üreticisi de olan Huawei, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya süreceği akıllı telefonları için 5G destekli yonga seti üretmek adına çalışmalarını hızlandırdı.

Huawei'nin çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Kirin 820 5G'nin adını duymuş ve bu yonga setine ait bazı özellikleri sizlerle paylaşmıştık. Huawei Nova 7 ve Honor 30 gibi orta seviye akıllı telefonlarda kullanılması beklenen yonga setinin bugün Geekbench sonuçları ortaya çıktı.

Kirin 820 5G, Geekbench'te Kirin 980'i geride bıraktı:

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması Weibo'da ortaya çıkan bir grafik; Kirin 820 5G, Kirin 980 ve Snapdragon 855 yonga setlerinin performans karşılaştırmalarını gün yüzüne çıkardı. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere Kirin 820 5G; tek çekirdekte 3.490 puan, çoklu çekirdekteyse 11.200 puan almayı başardı.

Huawei'nin yeni orta sınıf işlemcisinin daha önceki amiral gemisi serileri P30 ve Mate 20'de kullanılan Kirin 980'i geride bırakması, Huawei'nin bu işlemciyle oldukça iddialı cihazlar piyasaya sürebileceği anlamına geliyor. Grafik üzerinde görüldüğü gibi Kirin 820 5G, tek çekirdekte Snapdragon 855'i bile geride bırakıyor.

Ortaya çıkan özelliklere göre Kirin 820 5G, Cortex-A76 çekirdeğine ve Mali-G77 grafik işlem birimine sahip bir yonga seti olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca bu donanımın 7 nm mimarisiyle üretileceğini de belirtelim. Yapılan tahminlere göre Kirin 820 5G yonga setini kullanan ilk akıllı telefon Honor 30S olacak. Tabii bunun netleşmesi için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor.