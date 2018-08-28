Kirin 980 Çok Daha Gelişmiş Bir Yapay Zekaya Sahip Olacak

Huawei'nin önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan amiral gemilerine güç vermesi beklenen Kirin 980, birkaç gün sonra tanıtılıyor. Bugün ise bu yonga setiyle ilgili yeni bir teaser yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Kirin 970 ile oldukça iyi işlere imza atan Huawei, yeni yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2018 fuarında Kirin 980 yonga setini tanıtacak olan Huawei, bu sefer çok daha güçlü bir yapay zeka performansı sunacak.

Tanıtıma birkaç gün kala Huawei, Kirin 980'in yeni bir teaser'ını yayınladı. Hem CPU hem de GPU tarafında çok ciddi yapay zeka iyileştirmeleri sunacak olan Kirin 980 platformu, 7nm üretim süreciyle daha az güç tüketimi ve çok daha yüksek performans sunacak.

Dört adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeği olmak üzere sekiz çekirdekle gelecek olan Kirin 980, Mali tarafından üretilen bir GPU ve yeni bir NPU'ya (Sinir İşleme Ünitesi) sahip olacak. 2.8 GHz saat hızına sahip olacak olan Kirin 980, 2018 ve muhtemelen 2019 yılında çıkacak olan Huawei amiral gemilerine güç verecek. İlk olarak Mate 20 serisiyle karşımıza çıkacak olan Kirin 980; Apple A12 ve Qualcomm Snapdragon 855 platformlarının doğrudan rakibi konumunda olacak.