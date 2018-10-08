Huawei Mate 20 Pro'nun AnTuTu puanı nihayet ortaya çıktı. Weibo'da paylaşılan görsele göre Mate 20 Pro, 310 bin puan barajını aşan ilk Android amiral gemisi olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yeni amiral gemi ikilisi Mate 20 ve Mate 20 Pro gelecek hafta yapılacak lansman etkinliği ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacak. Mate 20 Pro, sahip olduğu pek çok özellikle dikkat çekiyor olsa da özellikle akıllı telefon sektörünün içindeki kişiler tarafından en merak edilen özelliği Kirin 980 işlemcisinin performansı olabilir.

Huawei Mate 10’dan bu yana tanıtılan Huawei ve Honor markalı amiral gemilerine güç veren Kirin 970 işlemcisi, Snapdragon 845’li Android amiral gemileri ile kafa kafaya bir mücadele göstermeyi başarmıştı. Bu durum, Android ekosisteminin ilk 7nm işlemcisi olacak olan Kirin 980 için beklentileri daha da üst seviyeye çıkarıyor.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da sızdırılan bir görsel, Kirin 980 işlemcisi ile çalışa Huawei Mate 20 Pro’nun AnTuTu puanını ortaya çıkardı. LYA-L29 model numarası ile görüntülenen Mate 20 Pro, CPU’dan 115296, GPU’dan 112.516, kullanıcı deneyiminden 69.456 ve bellekten 16.293 puan alarak toplam 313.561 puanlık bir performans gösterdi.

Snapdragon 845’li amiral gemilerinin 290 bin civarında puanlar aldıklarını düşünürsek Huawei’nin yeni Kirin 980 işlemcisi ile hatırı sayılır bir performans artışı göstereceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte işlemci, iPhone Xs’e güç veren ve AnTuTu’dan 372.106 gibi yüksek bir puan alan Apple A12 işlemcisinin gerisinde kalmaya devam ediyor.

AnTuTu sonuçları Huawei hayranlarını memnun edecek seviyede olsa da testlerin üretim öncesi bir prototip ile gerçekleştirilmiş olma ihtimali ve satışa çıkan ürünlerin daha yüksek puanlar elde etme ihtimali de bulunuyor. Bu konuda gerçeğe en yakın sonuçları 16 Ekim’den sonra göreceğiz.