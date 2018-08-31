Huawei Mate 20 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei'nin aylardır beklenen yeni amiral gemileri önümüzdeki aylarda bizlerle olacak. IFA 2018 fuarında Huawei, Mate 20 serisinin tanıtılacağı tarihi açıkladı.

Huawei'nin başarılı amiral gemi cihazları Mate 10 ve Mate 10 Pro yenileniyor. Bir süredir konuşulan Mate 20 serisinin tanıtımına artık oldukça az bir süre kaldı. IFA 2018'de Kirin 980 yonga setinin tanıtımını yapan Huawei, Mate 20 serisinin de 16 Ekim tarihinde tanıtılacağını açıkladı.

Toplamda 10 milyonun üzerinde satılan Mate 10 serisini taçlandıracak olan Mate 20 serisi, muhtemelen şirketin en yenilikçi telefonları olacak. 16 Ekim tarihinde Londra'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, gücünü dünyanın ilk 7 nm üretim teknolojisine sahip yonga seti Kirin 980'den alacak. Huawei'nin düzenlenecek etkinlikte bu iki cihaza ek olarak bir de Porsche Design cihazı tanıtması bekleniyor.

Birkaç hafta önce sızdırılan bilgilere göre Huawei Mate 20, 6.3 inçlik 'su damlası' çentiğine sahip bir AMOLED ekranla gelecek. Üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, 4200 mAh'lik bataryasıyla da pil ömrü konusunda sorun yaşatmayacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak Mate 20, kutudan Android 9 Pie ile çıkacak. Cihazın dünyanın en hızlı kablosuz şarj teknolojisiyle piyasaya sürüleceğini de belirtmeden geçmeyelim.