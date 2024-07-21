ABD'de yayımlanan raporda kırmızı ışıkta durmanın maliyetinin 23 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Bu nasıl mümkün olabiliyor?

2019 senesinde Amerika’da açıklanan rapora göre kırmızı ışıkta durmak, topluma yılda yaklaşık 23 milyar dolara mal oluyor. Evet, yanlış duymadınız. 23 milyar dolar.

Peki nasıl oluyor da sadece kırmızı ışıkta durmanın bu kadar yüklü bir geri dönüşü oluyor?

Kırmızı ışığın yıllık maliyeti değerlendirildi.

Trafik sıkışıklığının ve kırmızı ışıklarda beklemenin yıllık maliyetlerini değerlendiren INRIX, bu gibi dur-kalk faaliyetlerinin hem ekonomik hem de çevresel etkilerini inceledi. Sürücülerin trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybettikleri zamanla harcadıkları yakıtın ekonomik olarak toplam maliyeti gerçekten hayret vericiydi.

Kırmızı ışık yandığında süreç başlıyor.

Kırmızı ışıkta durdunuz, beklediniz. Bir süre sonra yeşil ışık yandı ve kalkışa geçtiniz. Araba kalkarken daha çok yakıt tüketiyor, çevreye egzoz gazı yayılmaya başlıyor ve her dur-kalk hareketinde az da olsa bir yıpranma ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra kırmızı ışıkta kaybettiğimiz vakit de var. Hepsi hesaba katıldığında ortaya, toplumu genellediğimizde 23 milyar dolar çıkıyor. Tabii bu ABD'de yayımlanmış rapora göre. Yine de gerçekten dudak uçuklatacak bir rakam değil mi?

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