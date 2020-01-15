Dağcılar, Everest'i Kış Aylarında Ölçeklendirmek İstiyor

İki İspanyol, üç Alman dağcıdan oluşan beş kişilik bir ekip, ilk kez 1953 yılında zirvesine çıkılan Nepal’deki Everest Dağı’nın planını çıkarmak için harekete geçti. Korkusuz dağcılar, Everest’i kış aylarında ölçeklendiren ilk grup olmak istiyor.

Tarih yaprakları Mayıs 1953'ü gösterdiğinde, Edmund Hillary ve Tenzing Norgay, Everest Dağı’nın zirvesine ulaşan ilk dağcılar olarak tarihe geçti. Eskiye nazaran, bugün tabiri caizse yol geçen hanına dönen Everest Dağı, her yıl binlerce dağcıya ev sahipliği yapıyor.

Üç İspanyol ve iki Alman’dan oluşan beş kişilik bir dağcılık ekibi, 1993 yılından bu yana yani tam 27 senedir Everest Dağı’nı ölçeklendirmeye çalışıyor. Nepal Dağcılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekibin kamp bölgesine çıktıkları ve irtifaya alıştıkları ifade edildi. Hava koşullarının uygun seviyeye gelmesinin ardından harekete geçecek olan gözüpek dağcılar, kışın Everest’in planını çıkaran ilk grup olmak istiyor.

Şerpalıların onlara eşlik etmesi bekleniyor; ancak Nepal rehberlerinin kaçının bu göz korkutucu tırmanışa katılacağı konusunda henüz bir karara varılmadı. Kurallar, kış aylarında Everest’in zirvesine tırmanmayı engellemiyor; ancak zorlu hava koşulları nedeniyle genellikle nisan veya mayıs ayları tercih ediliyor. Ayrıca kışın bu zamanında 8,850 metre yüksekliğe ulaşabilen pek fazla dağcı bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl Nepalli yetkililer, Everest Dağı’na tırmanmak isteyen dağcılara daha sıkı kurallar koymuş ve çok az deneyime sahip olan dağcılara izin vermemişti. 2019 yılında çok fazla dağcının hayatını kaybetmesinin nedeni olarak, zirve güzergahının sıkışık hale gelmesi gösterilmişti.

Everest Dağı'nın zirvesine giden güzergah ana baba günü gibi:

Çekilen bazı fotoğraflar, düzinelerce dağcının zirveye giden güzergahta jilet gibi dizildiklerini gösteriyordu. Hatta bu yıl bazı insanlar tırmanışlarını tamamlamak için cesetlerin üzerine basmak zorunda kaldıklarını dahi bildirdi. Geçtiğimiz yılın haziran ayında Everest Dağı'nda yapılan temizlikte yaklaşık 11 ton çöp toplanmıştı. Dağın eteklerindeki insan trafiğini azaltmaya çalışan Nepal hükümeti, koymayı planladığı yeni sınırlamalarla bu soruna bir çözüm bulmayı umuyor.