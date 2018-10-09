JUO'nun son derece kullanışlı ve fiyatıyla da üzmeyen ahtapot tripodu sayesinde video çekimlerinizi çok daha rahat yapabileceksiniz.

Sabit kamera gerektiren çekimler esnasında en büyük yardımcımız olan tripodlar, son zamanlarda özellikle sosyal medya içerik üreticileri tarafından en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Daha minimal, kolay taşınabilir ve aynı anda pek çok ihtiyaca cevap verebilecek bir tripod arayışı başladığında ise en iyi seçenek ahtapot tripod.

JUO Ahtapot Tripod da tam olarak bu ihtiyaçlar için üretilmiş başarılı bir ürün. Esnek ve dayanıklı yapısıyla çekimlerinizi rahatlıkla tamamlamanızı sağlamaya odaklanmış bu ürün aynı zamanda fiyatıyla da alıcısını memnun etmeyi başarıyor.

1200 gram ağırlığa, 57-88 mm arasında genişliğe kadar tüm telefonları ve tripod bağlantı pasosuna sahip olan fotoğraf makinelerini taşıyabilen, güvenle kullanabileceğiniz JUO Ahtapot Tripod, kutusundan telefon tutucuyla birlikte çıkıyor. Ürün hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayarak Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.