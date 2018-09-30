Kış Saati Uygulamasına Geri Mi Dönüyoruz?

İki yıl önce kaldırılan yaz – kış saati uygulamasına geri mi dönülüyor sorusu birçoğumuz tarafından merak edilen bir soru. Peki, kış saati uygulaması tekrar başlayacak mı?

Gün ışığından daha fazla yararlanabilmek için yaz saati uygulamasının başlatılacağı Resmi Gazete aracılığıyla açıklanmıştı ancak kış saatlerinde havanın çok erken kararması yüzünden bu karar fazlasıyla eleştirilmişti. Bu sene de saatlerin geri alınma konusundaki kararın uzatılarak sabit saatte kalınacağı tahmin ediliyor.

Kış Saati Uygulaması Kalktı Mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan “30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması” ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracılığıyla ilan edilen kararname sonucunda, yaz saati uygulamasının 2017 tarihinde de sürdürüleceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00‘ten itibaren geçileceği aktarılmıştı. Ancak karar, saatlerin ayarlanma tarihi yaklaşırken 1 yıl daha uzatıldı ve sabit saat uygulaması şu an için hala devam ediyor.