Şu anda Play Store'da ücretsiz olan ikon paketlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Eğer siz de telefonunuzu kişiselleştirmeyi seviyorsanız, zaman zaman kendinizi Google Play Store’da tema ya da ikon paketlerine bakarken bulabilirsiniz.

Genellikle 1 dolar gibi bir fiyatı olan bu uygulamaları alacağınız zaman aklınızda “Şimdi kartı çıkarıp ödeme yapacağım. Onca uğraşa gerek yok” cümlesi belirip vazgeçtiyseniz sizin için iyi haberlerimiz var. Cüzdanınızı çıkarmanıza gerek kalmayacak.

Kısa süreliğine tamamen ücretsiz olan bu ikon paketlerini telefonunuza indirerek telefonunuzun havasını hemen değiştirebilirsiniz.

Nia - Icon Pack

Kırmızı ve siyahın birleşimini sevenler için mükemmel bir seçenek olacak bu ikon paketi, 7 gün için ücretsiz durumda. Kullanmak için Nova Launcher gibi bir Launcher gerekse de, çoğunlukta ücretsiz oldukları için çok da bir sorun olmayacaktır.

Oreo - Icon Pack

Uygulamak için bir launcher gerektiren bu ikon paketinde küçük yuvarlak tasarımlarla telefonunuzun görüntüsünü değiştirebilirsiniz. 6 günlük bir indirim süresi olan ikon paketini indirmek istiyorsanız acele edin deriz.

Peppo Icon Pack

Kırışık kağıtların üzerindeki logolarla telefonunuzun tasarımını anında değiştirin. Ancak elinizi çabuk tutun, iki gün sonra indirim sona eriyor.

Pure - Icon Pack (Flat Design)

Sade ve minimalist bir ikon paketi arıyorsanız daha fazla aramanıza gerek kalmadı. 2.500’ün üzerinde orijinal ikonuyla Pure ikon paketi ihtiyacınız olan her şeyi karşılamaya hazır. İki gün sonra indirimin sona erdiğini de hatırlatalım.

Grand - Icon Pack

Yüksek kaliteli ikonlarıyla telefonunuzu renk cümbüşüne çevirecek ikon paketi dörtgen şekilleri kullanmayı tercih etmiş. İndirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İndirimin bitmesine iki gün kaldığı için almak istiyorsanız zaman kaybetmeden almanızı öneririz.