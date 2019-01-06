Whirlpool'un sahibi olduğu ev araçları üreticisi KitchenAid, ilk kez Tüketici Elektroniği Fuar'ı CES'e katılacak. KitchenAid, ilk CES deneyiminde Google Sesli Yardımcı için geliştirdiği, su sıçramalarına karşı dayanıklı akıllı ekran ile dikkatleri üzerine çekebilir.

Akıllı ekran pazarı genişlerken son tasarım haberi, sürpriz sayılabilecek bir şirketten geldi. KitchenAid tarafından tasarlanan akıllı ekran, Google Sesli Yardımcı ile çalışıyor ve özellikle mutfak kullanımlarında su sıçramalarına karşı dayanıklı olma özelliği ile öne çıkıyor.

10 inç boyutundaki şık ekranıyla karşımıza çıkacak olan KitchenAid Akıllı Ekran, gümüş rengi bir çerçeveye sahip. 2019'un ikinci yarısından sonra Google Asistan ile entegre olacak akıllı ekran, IPX-5 su geçirmezlik sertifikasına sahip. KitchenAid Akıllı Ekran ile YouTube'dan video izleyebilecek, sevdikleriniz ile görüntülü görüşebilecek ve akıllı ev aletlerini kontrol edebileceksiniz.

Google'ın Android Thing işletim sistemini kullanan akıllı ekran, diğer rakipleri Lenovo Akıllı Ekran, JBL Link View ve LG WK9 ile benzer özelliklere sahip olacak. Hem ses ile hem de dokunmatik yoluyla kontrol edilebilecek KitchenAid Akıllı Ekran, yemek yapanlar için adım adım tarif yardımı özelliği sayesinde de mutfak içi kullanımlara oldukça uygun.

Whirlpool'un Yummly uygulamasının özelliklerini de kullanabilen KitchenAid Akıllı Ekran sayesinde tariflerinizi kişiselleştirebilir, aynı zamanda belirli tarifler için de video yardım desteği alabilirsiniz.

Diğer rakiplerine göre kullanışlı özelliklere sahip olan akıllı ekran, 200 ile 300 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Lenovo'nun 10 inçlik akıllı ekranının 250 $'a satıldığı düşünülürse, sağladığı özellikler ile KitchenAid Akıllı Ekran, kullanıcıların tercih ettiği bir cihaz olabilir.