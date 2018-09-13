Kıyafetlerin Yerini Vücut Uzuvlarının Aldığı Sanat Galerisi

New York'ta ziyaretçilerine kapılarını açan bir modern sanat galerisi, hem hayranlık uyandırıcı hem de ürkütücü manzaralar sunuyor.

Geçtiğimiz hafta itibarı ile Manhattan Showroom'da bir sanat galerisi, kapısını ziyaretçilerine açtı. A.Huxley isimli sanatçı tarafından tasarlanan ve 'Gelecekte kıyafetlerin yerini modifiye edilecek olan uzuvlar alsa nasıl olurdu?' sorusu üzerinden hareketle ortaya çıkan yepyeni bir sanat akımıyla karşı karşıyayız.

28 dolarlık giriş fiyatlı biletlerle ziyaretçilerini kabul eden sanat galerisi, oldukça ürkütücü çalışmalar içeriyor.

28 dolarlık biletle girilemeyen ve özel bölgelere giriş yapabileceğiniz 70 dolarlık biletler de bulunuyor.

Aksesuarların ve mücevheratların insan vücuduna işlendiği çalışmalar dikkat çekiyor.

A.Human, 30 Eylül'e kadar NewYork'ta ziyaretçilerini beklemeye devam edecek.

Siz de bu enteresan sanat galerisinin internet sitesine göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz. Sitede kendi 'kalbinizi' tasarlayabileceğiniz ve tişört olarak satın alabileceğiniz enteresan bir araç da mevcut.