Türkiye'de Kız Öğrencilere Swift ile Kodlama Yapma Eğitimi

6 eğitim kurumundan gelen 45 kız öğrenci, Kadınlar Günü için özel olarak organize edilen “Everyone Can Code” programında kodlama eğitiminden geçtiler.

Apple’ın Uluslararası Geliştiriciler Konferansı WWDC’ye Türkiye’den kabul edilen ilk isim olan Emirhan Erdoğan’ın kurduğu TurkishKit liderliğinde organize edilen eğitimde, öğrencilere kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitim verildi.

Emirhan Erdoğan, etkinlikten sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki en tutkulu ve yaratıcı kız öğrencilerden bazıları, hayalini kurdukları dünyayı, tasarım ve yazılım arasındaki benzersiz uyumu ve eğitim kurumlarının yüksek duvarları arkasındaki renkli dünyayı burada, bizlerle keşfetti.” dedi.

Eğitimler iki gün sürdü. TurkishKit Swift Eğitmeni olan ve 2018 Uluslararası Geliştiriciler Konferansı burs kazananı Nadin Tamer, “Birlikte geçirdiğimiz iki gün boyunca, birçok genç kız, belki daha önceden çalışma yapacağını veya yapabileceğini hayal etmediği yepyeni alanlarla tanıştı. Sadece tanışmakla kalmayıp, merakla her detayını incelemeye ve denemeye başladı. Kızların serbest zamanlarda bile hevesle çalışmaya devam etmesini izlerken, yeni tasarımcıların, yazılımcıların, kısaca ürettikleriyle dünyada bir fark yaratmaya hazır bir neslin yetiştiğini hissettim.” dedi.

Gençlerin etkinlikte oldukça heyecanlı ve hevesli oldukları gözlemlenirken, kodlamaya olan yoğun ilgileri de dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca başarılı kadın uygulama geliştiricilerle bir araya gelen gençler, bu isimlere akıllarındaki soruları sorma ve başarılı kadın kodlamacılarla sohbet etme imkanı buldular.

Apple, yıllardır anaokulu çağından üniversiteye kadar her seviyeden gencin kodlama öğrenmesi ve iş dünyasına hazırlanmasını amaçlayan “Everyone Can Code” aktiviteleri yapıyor. Bugün proje dünya çapında 5000^den fazla okul ve üniversitede uygulanıyor.