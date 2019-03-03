OnePlus 7'nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

2019'un merakla beklenen akıllı telefonlarından OnePlus 7'nin lansmanının bu yılın ilk yarısı tamamlanmadan gerçekleşmesi bekleniyor. Akıllı telefon piyasasında adından söz ettirecek cihazın ilk tasarım görüntüleri, sızıntılarıyla tanınan Steve Hemmerstoffer tarafından paylaşıldı.

Son yıllarda ürettiği kaliteli akıllı telefonlarla adını duyuran Çinli telefon üretici OnePlus, yeni modeli OnePlus 7'yi 2019'un ilk yarısı tamamlanmadan piyasaya sürecek. Tüm dünyada merakla beklenen telefon hakkında daha önce bazı sızıntılar olsa da bu sefer OnePlus 7'nin tüm tasarım detaylarını öğrenebileceğimiz görseller sızdırıldı.

OnePlus 7'nin sızdırılan görsellerinde göze çarpan ilk detay, ön panelde bir çentik bulunmaması. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modellerde küçük boyutlu çentik ve ince bir çerçeve tasarımını benimseyen şirket, OnePlus 7 modelinde tasarımı tamamen yeniliyor.

Oldukça ince bir çerçeveyle çevrilen OnePlus 7, 6,5 inç boyutunda bir ekranla karşımıza çıkıyor. %95 ekran/gövde oranıyla dikkat çeken akıllı telefon, kızaklı kamerasıyla da öne çıkıyor. OnePlus, ekran/gövde oranını arttırmak için daha önce bazı Çinli üreticilerin başvurduğu açılıp kapanabilen bir ön kamera mekanizmasını bünyesinde barındırıyor.

Diğer kızaklı kameralı telefonlarda yaşanan problemlerin önüne geçmek için bazı iyileştirmeler yapan OnePlus, Pop-Out adı verilen sistemi yeniden tasarladıklarını söylüyor. Ekranın daha verimli kullanılması için yapılan yeni tasarımda ahizenin de üst çerçevenin en uç kısmına konumlandırıldığını belirtelim.

OnePlus'ın yeni amiral gemisini kamera yönünden inceleyecek olursak, arka panelde 3 kameranın bizi karşıladığını ve bu kameraların OnePlus 6T'ye benzer şekilde konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Kameraların teknik özellikleri hakkında henüz detaylar belli olmasa da cihazın yeni bir lazer odaklama sistemine sahip olacağı söyleniyor.

Snapdragon 855 ile gelmesi beklenen OnePlus 7, 8 GB RAM 256 GB dahili depolama ve 12 GB RAM 512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Oxygen OS arayüzünün son sürümünü kullanacak olan cihaz, daha önceki sızıntılara göre 4.150 mAh batarya ile karşımızda olacak. OnePlus 7'de kablosuz şarj desteğinin olması beklenmiyor.

OnePlus 7'nin bir de 5G versiyonu tanıtılacak. Bu versiyonun tasarım anlamında OnePlus 7'den farklı olması beklenmese de 5G donanımlarının ısınma sorunlarını çözmek için küçük farklılıklarla karşılaşabiliriz.

Söylentilere göre Mayıs ayında tanıtılacak olan OnePlus 7'nin 600 dolar gibi bir yurt dışı satış fiyatı olacak. Cihazın 5G versiyonunun ise 1.000 dolardan yüksek bir fiyata sahip olması beklenmiyor. Yeni akıllı telefonun resmi tanıtımından sonra bu söylentilerin ne kadar doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz.