Vivo X27, Çin'de Bir Televizyon Programında Ortaya Çıktı

Akıllı telefon üreticileri sızıntılarla mücadelelerine devam etseler de Çinli üreticiler son zamanlarda sızıntıları önleme konusunda eskisi kadar istekli davranmıyor. Reklam stratejisi gereği böyle davrandığı düşünülen üreticilerden biri olan Vivo'nun yeni cihazı X27, bir televizyon programında görüntülendi.

Akıllı telefonların lansman tarihinden önce görüntülenmesi, artık oldukça alışıldık bir durum olarak karşılanıyor. Çin'in en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Hunan TV'de yayınlanan bir eğlence programında görülen Vivo X27 de resmi tanıtımdan önce görüntülenen akıllı telefonlar arasındaki yerini aldı.

Cam malzeme kullanılarak üretilen renkli arka panel ve kızaklı kamera, cihaz hakkında göze çarpan ilk detaylar. Görüntüler detaylı incelendiğinde Vivo X27'nin üçlü arka kamera setinin yanında tek bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor. Vivo X27 ile çekilen bir fotoğrafın da paylaşıldığı video, cihazın ön kamera performansının oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde TENAA'da v1829 model numarasıyla bir Vivo akıllı telefon ortaya çıkmış ve bu akıllı telefonun Vivo X27 olabileceği belirtilmişti. TENAA verilerine göre bu cihaz, 6,39 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Android 9.0 Pie işletim sisteminin yüklü olduğu akıllı telefon, 3.920 mAh bataryaya ve hızlı şarj desteğine sahip olacak.

8 GB RAM'in yanında 128 GB ce 256 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen Vivo X27'nin Snapdragon 710 SoC yonga setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Arka kamera çözünürlüklerinin 48 MP, 13 MP ve 5 MP olacağı iddia edilen cihazda ekrana gömülü parmak izi sensörünün kullanılması bekleniyor.

Vivo'nun X serisinin yeni modellerini tanıtacağı lansmandan sonra telefon hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Hunan TV'deki yayından alınan 10 saniyelik videoyu aşağıdan izleyebilir ve Vivo X27'nin tasarım detaylarını inceleyebilirsiniz.